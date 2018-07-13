Европейский триумф Николая Зуева

Пловец из Сыктывкара Николай Зуев завоевал золото на первенстве Европы. В составе сборной России спортсмен успешно преодолел дистанцию на спине в эстафете 4×100 метров. Старты среди юношей 15-18 лет проходили в Финляндии.

Для участия в европейском первенстве Николай Зуев прошел жесткий отбор, показав сначала достойные результаты на региональном уровне, а затем и на всероссийском. В состав сборной России попало всего 39 спортсменов. Это лучшие молодые пловцы со всей страны, будущее отечественного плавания. В эстафете 4×100 метров российская четверка опередила команды Германии и Италии, которые заняли второе и третье места соответственно. В общекомандном зачете сборная России набрала наибольшее количество рейтинговых очков – 1445. На второй строчке оказалась Великобритании, на третьей Италия.

С шести лет эжвинец Николай Зуев занимался плаванием в спорткомплексе «Бумажник», сейчас тренируется у Ольги Глуховой в центральном бассейне столицы Коми. Первый тренер пловца Наталья Гурьева рассказала «Республике», что талант у парня проявился сразу, у спортсмена отличные физические данные и уже с юных лет он стал одним из лидеров сборной Коми:

– Изначально стало ясно, что у Николая предрасположенность к плаванию на спине, то есть специализация проявилась очень рано. Парень коммуникабельный и целеустремленный, настроен добиваться самых высоких результатов.

В Коми давно не появлялось громких имен в плавании. Завоевавший десять лет назад две бронзы на Олимпиаде в Пекине спиннист Аркадий Вятчанин в июне объявил о завершении спортивной карьеры. Возможно, именно Николай Зуев не только продолжит славные традиции в плавании на спине, но и превзойдет результаты земляка. Однако об этом Наталья Гурьева говорит с осторожностью, ведь Николай еще совсем юн:

– Только окончил десятый класс. Перспективы большие, но нужно много работать. Будем надеяться, что у него все получится, и ждать только побед.

С победой на первенстве Европы пловца поздравил глава Коми Сергей Гапликов.

«Поздравляю с успешным выступлением на первенстве Европы по плаванию в Финляндии! Ваше участие в составе сборной России помогло нашей команде завоевать золото этих соревнований. В сезоне-2017/18 вы показали достойные результаты на всероссийских состязаниях и успешно дебютировали на международном уровне. Желаю вам еще больше результативных выступлений и новых спортивных достижений», – отметил руководитель региона в правительственной телеграмме.

Ярослав СЕВРУК

Фото sportrk.ru