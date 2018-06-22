В Воркуте пройдет межрегиональный фестиваль по средневековым боям «Серое небо. 67 параллель» 

23 июня с 13 часов на левом берегу реки Воркута (напротив зоны отдыха «Заречное») будет проходить межрегиональный фестиваль клубов исторической реконструкции по средневековым боям «Серое небо. 67 параллель».



По словам организаторов, фестиваль «Серое небо. 67 параллель» ‒ полное погружение в эпоху Средневековья. Организация фестиваля простроена по принципу «живой истории», где каждый предмет, действо, событие доступно для изучения современным человеком. В ходе фестиваля участники и зрители смогут увидеть жизнь наших предков. Реконструкция жизни славян и военно-монашеских орденов расскажет о событиях, происходящих на границах северной Руси XIII-XIV веков.

Для зрителей в рамках исторического фестиваля будет организована экскурсия по средневековому лагерю и знакомство с особенностями быта и жизни в эпоху Средневековья. Воркутинцы смогут также посмотреть массовые сражения, средневековые забавы, рыцарские турниры и многое другое.

Организаторами фестиваля выступают клуб военно-исторической реконструкции и моделирования «Северная земля», клуб исторической реконструкции «Авангард», Ассоциация общественных объединений «независимый общественный союз» города Воркуты, ГПОУ «Воркутинский горно-экономической колледж».