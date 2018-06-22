В Коми на повышение МРОТ и исполнение майских указов в 2018 году направят 1,2 млрд. рублей 

Депутаты Госсовета Коми 20 июня обсудили итоги исполнения бюджета республики за 2017 год, а также ряд поправок в главный финансовый документ региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.



В рабочем совещании под руководством председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова приняли участие депутаты, представители Контрольно-счетной палаты и Министерства финансов Коми.

Как рассказала министр финансов Галина Рубцова, в 2018 году доходы республиканского бюджета составят 67,4 млрд. рублей, расходы – 71,9 млрд. рублей, а дефицит – 4,5 млрд. рублей. При этом с 2019 года планируется выйти на профицит бюджета в 1 млрд. рублей. В 2020 году соответствующий параметр бюджета составит также 1 млрд. рублей.

Доходная часть бюджета республики в 2018 году увеличится на 351 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений, а расходы возрастут на 2 млрд. рублей. В 2019 году расходы увеличатся на 1,4 млрд. рублей, а в 2020 году – на 1,1 млрд. рублей.

Основное место в структуре возросших расходов займет повышение минимального размера оплаты труда и исполнение «майских указов» президента России. На эти цели дополнительно планируется направить 1,2 млрд. рублей.

Как отметил Степан Чураков, 2017 год стал успешным для бюджета Республики Коми как в части увеличения доходов, так и в отношении сдерживания расходов.

— Впервые за семь лет консолидированный бюджет республики был исполнен с профицитом в 3,3 млрд. рублей. Хороший прирост к уровню 2016 года составили налоговые и неналоговые поступления – порядка 11 млрд. рублей. Это, прежде всего, связано с деятельностью в регионе нефтегазовых компаний. Всего в 2017 году было собрано 179 миллиардов налоговых доходов, 42 процента процента из них остались в бюджете Республики Коми, остальное ушло на уровень Российской Федерации, – подчеркнул Степан Чураков.

Структура расходов республиканского бюджета в 2017 году носила социальный характер. Более 67 млрд. рублей было направлено на социальную сферу. Большую часть этих средств составили расходы на социальную политику, образование и здравоохранение. Поддержка муниципальных образований в 2017 году была увеличена на 1 млрд. рублей. Эти средства были направлены на предоставление дотаций на поддержку сбалансированности местных бюджетов и на повышение оплаты труда.

Положительная динамика наметилась в 2017 году и в ситуации с уменьшением государственного долга Республики Коми. В связи с дополнительным поступлением доходов удалось снизить объем государственного долга на 3,2 млрд. рублей. На 1 января 2018 года он составил 38,5 млрд. рублей.

Итоги исполнения бюджета в 2017 году и изменения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будут рассмотрены народными избранниками на ближайшем заседании Государственного Совета Коми, которое состоится 26 июня.