Почта России приглашает жителей и гостей Сыктывкара на День открытых дверей

22 июня с 10:00 до 15:00 в центральном почтовом отделении Сыктывкара по адресу ул. Ленина 60 пройдет День открытых дверей. В рамках мероприятия специалисты ОПФР по Республике Коми и Почты России дадут профессиональные консультации по вопросам пенсионного обеспечения и обслуживания через почтовые отделения, ответят на все интересующие вопросы, входящие в компетенцию ведомств. Здесь же все желающие смогут оформить письменное заявление на получение пенсионных выплат через отделения почтовой связи в установленном порядке.

Почта России является единственной организацией, оказывающей населению услугу по выплатам пенсий повсеместно. Кроме того, по желанию клиента выплаты в установленный срок могут быть с соблюдением всех мер безопасности доставлены на дом, освобождая пенсионеров от необходимости выходить из дома, в том числе по состоянию здоровья. Отдельным преимуществом доставки пенсий и пособий является широкая разветвленная сеть федерального почтового оператора, в связи с чем выплаты могут осуществляться даже в тех населенных пунктах, где отсутствуют банковские учреждения.

Помимо этого, специалисты филиала расскажут посетителям о преимуществах нового сервиса Почты России – приема коммунальных и других видов платежей через мобильные платежно-кассовые терминалы (МПКТ). Эта услуга особенно удобна для получателей пенсионных выплат через почту, так как позволяет оплачивать счета за коммунальные и муниципальные услуги, электроэнергию, услуги связи, телевидения, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины и погашать кредиты, не выходя из дома в режиме онлайн через почтальона.

Также все желающие смогут подписаться на периодические издания на второе полугодие 2018 года, в том числе в рамках благотворительной акции «Дерево добра». Сотрудники отдела подписки филиала помогут подобрать газеты и журналы по интересам и оформить подписной абонемент.

текст и фото «Почта России»