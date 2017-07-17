В Сысольском районе воплощают народные проекты

В целях выявления и реализации социально значимых проектов на территориях муниципальных образований в Коми, направленных на привлечение граждан и организаций в решение вопросов местного значения, с 1 июля 2016 года в республике началась реализация проекта «Народный бюджет».

В 2017 году в Сысольском районе будет реализовано шесть народных проектов, отобранных республиканской комиссией. Четыре из них уже завершены, по остальным работы также близятся к финалу.

Первым был реализован проект «Семья: традиции и современность в народно-обрядовом празднике «Гажа валяй». Респуб-ликанский праздник, прошедший в Визинге 26 февраля, собрал 400 участников и около двух тысяч зрителей. С успехом прошла работа и в творческой лаборатории по фольклору, в которой приняли участие и семейные ансамбли.

В парке села Визинга по проекту «Приобретение и установка уличных тренажеров» была забетонирована площадка, а затем установлены семь тренажеров. Ежедневно дети и взрослые с удовольствием занимаются на них.

В детском саду №1 Визинги были установлены 10 новых пластиковых окон по народному проекту «Установка ПВХ-окон в МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида». Работы выполнены работниками ООО «Стеклоресурс».

По проекту «Благоустройство территории возле музея И.А. Куратова» изготовлены навесы от дождя для зрителей и выступающих, скамейки и столы, а также установлена беседка из калиброванного бруса.

Близок к завершению и народный проект «Благоустройство территории поселка Заозерье». В сельском поселении завершены работы по оканавливанию, отсыпке, выравниванию дорог, замене лотков, подвозу песка, вырубке кустарника. Продолжается вывоз мусора и подсыпка дорог песком.

Большая часть работ проведена и по проекту «Ремонт тротуара по улице Советской». На пешеходном участке возле моста через реку Большая Визинга произведена отсыпка песком и укладка бордюрного камня, закуплена и доставлена тротуарная плитка.

Пресс-служба главы и правительства РК