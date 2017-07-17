Не стало Ивана Конюхова

17 июля на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, бессменный председатель общества ветеранов 28-й Краснознаменной Невельской дивизии, неутомимый летописец этого воинского подразделения Иван Конюхов.

Когда началась война, Ивану Петровичу ему было 20 лет. Фронтовая судьба уроженца села Ыб Сысольского уезда Вологодской области, как и многих, кто был призван на фронт из Коми края, связана с легендарной 28-й Невельской дивизией. Иван Конюхов воевал в ее составе три года из четырех лет ее существования. Участвовал в боях по освобождению города Невель (после этого дивизия стала называться Невельской), освобождал Белоруссию и дошел до Рижского залива. Весной 1945-го дивизия была расформирована, бойцы разъехались по домам, а спустя два с лишним десятилетия, в 1968 году, на одной из встреч однополчан был создан совет ветеранов дивизии. Ивана Конюхова избрали тогда заместителем председателя и секретарем. Выйдя на пенсию, он сразу же стал председателем ветеранского совета и начал поиски тех, кто воевал в составе дивизии. Отправлял запросы в главное архивное управление, обращался в газеты и разыскал таким образом 300 однополчан. Ежегодно на каждый большой праздник отсылал однополчанам огромное количество поздравительных открыток, организовал более десятка встреч ветеранов.

Всего с 1977 года бессменный летописец 28-й Невельской дивизии собрал 25 тысяч писем однополчан, оформил почти 80 подшивок исторических материалов и всевозможных документальных свидетельств, написал несколько книг, основанных на воспоминаниях бойцов-однополчан. Отрывки одной из них публиковались в газете «Республика».

За большие заслуги в патриотическом воспитании подрастающего поколения Иван Конюхов удостоен звания «Почетный ветеран города Сыктывкара», его имя внесено в городскую Книгу почета.

Прощание с Иваном Конюховым состоится в среду, 19 июля, в 9 часов утра в ритуальном зале по улице Гаражной, 8. Похоронят бойца на Центральном городском кладбище рядом с женой.

Галина ВЛАДИС