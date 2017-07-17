Детям подарили чум

Почти в натуральную величину яркий оленеводческий чум подарили воспитанникам ижемского детского сада №2 председатель СПК колхоз «Ижемский Оленевод и Ко» Константин Личутин и коллектив пошивочного цеха.

– Дети и гости праздника были в восторге от этого подарка, – поделилась радостью старший воспитатель детского сада Анна Канева. – Теперь мы сможем приобщать малышей к традициям своего народа и создавать колорит родного края.

Как сообщила пресс-служба ижемской районной администрации, подарок был сделан к празднику «Луд вылын гаж\дч\м» («Веселье на лугу»).

Артур АРТЕЕВ

Фото izhma.ru