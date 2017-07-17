Болгария и Коми будут развивать торгово-экономические связи и туризм

В ходе рабочего визита в Болгарию глава Коми Сергей Гапликов провел переговоры о возможностях расширения российско-болгарского сотрудничества. Эта тема стала центральной на встречах с Генеральным консулом РФ в городе Варна Сергеем Лукьянчуком и губернатором Варненской области Республики Болгарии Стояном Пасевым. Вместе с главой региона участие в переговорах принял зампред правительства РК – постоянный представитель Республики Коми при президенте Российской Федерации Григорий Саришвили, сообщает пресс-служба главы и правительства РК.

Обсуждая с Сергеем Лукьянчуком многогранные связи между республикой и страной, Сергей Гапликов отметил, что Коми продолжает тесно сотрудничать с Болгарией в области национальной политики, науки, культуры и туризма:

– Жители нашей республики всегда с теплотой принимают артистов из Болгарии. Весной этого года в Сыктывкаре с большим успехом прошли спектакли одного из болгарских драматических театров. Представители Республики Коми традиционно приглашаются для участия в проводимых в Болгарии Национальных соборах друзей России.

В то же время, как подчеркнул глава Коми, необходимо укреплять торгово-экономические связи и расширять сотрудничество деловых кругов. Эта работа сегодня ведется Постоянным представительством Республики Коми при президенте РФ в рамках Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве. Прежде всего следует реализовать договоренности, достигнутые в рамках соглашений предыдущих лет (15 мая 1992 года подписано Соглашение между Правительством Коми Советской Социалистической Республики и Правительством Республики Болгарии о торгово-экономических связях; 14 июля 1995 года подписан Протокол о торгово-экономических, научно-технических и культурных связях между Правительством Республики Коми Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии – прим.).

– Основная цель работы клуба – повышение эффективности внешнеэкономических связей между странами, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов. И работа в этом направлении позволит нарастить внешнеторговый оборот и в перспективе выйти на реализацию совместных инвестпроектов, – прокомментировал Г.Саришвили.

Глава Коми и Генеральный консул РФ в Варне обсудили также участие жителей республик в ближайших совместных мероприятиях. 21-23 сентября 2017 года в Сыктывкаре планируется провести Международный научно-практический симпозиум «Мост Дружбы-50», посвященный празднованию 50-летия создания советско-болгарского деревообрабатывающего предприятия на территории Коми АССР. А с 22 по 26 сентября 2017 года в Софии пройдет Всемирный молодежный форум российских соотечественников – самое масштабное на сегодня международное мероприятие, направленное на консолидацию представителей русскоязычной диаспоры в возрасте от 18 до 35 лет.

В ходе встречи с губернатором Варненской области Стояном Пасевым обсуждались перспективы реализации совместных туристических проектов.

– У Болгарии огромный опыт работы в сфере туризма и оздоровления. Кстати, жители нашей республики любят отдыхать в Болгарии и воспринимают эту страну как родную и близкую, – отметил Сергей Гапликов. – Нам интересен опыт работы санаторных учреждений. Болгария обладает очень благоприятным, мягким климатом. В перспективе мы могли бы рассмотреть болгарские санатории как возможные площадки для оздоровления и отдыха наших жителей, особенно детей.

Сергей Гапликов и Стоян Пасев обсудили также перспективы развития сотрудничества в сфере образования и молодежной политики, в том числе: возможности обмена опытом работы педагогов в рамках реализации совместных проектов, набора болгарских студентов на обучение в Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, реализации совместных научных проектов и исследований, привлечения болгарской молодежи к реализуемым в Коми программам международного волонтерства, обмена группами подростков для участия в экологических профильных лагерях.

Сергей Гапликов поблагодарил губернатора Варненской области за гостеприимство, выразив уверенность в укреплении и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Лина ПЕРОВА