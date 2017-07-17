Арбалетный рекорд Екатерины Паршуковой

10-16 июля в Хорватии прошел чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Екатерина Паршукова из усть-куломского поселка Тимшер завоевала две золотые медали в личном и командном зачетах. В личном зачете Екатерина не только лидировала, но и установила мировой рекорд.

Екатерина Паршукова известна в Коми громкими победами на турнирах по стрельбе из пневматической винтовки. Однако все «пулевики» сборной России также входят и в состав сборной по стрельбе из арбалета. Специфика стрельбы из арбалета и винтовки схожа, но, как отметила спорт-сменка, «свои нюансы все-таки есть». Именно поэтому, выступая в составе юниорской сборной, в своем первом арбалетном турнире в австрийском Инсбруке в 2015 году она была лишь четырнадцатой. Уже в следующем году на чемпионате Европы в Швейцарии стрелок из Тимшера стала второй, пообещав тогда, что в следующем году обязательно завоюет золото на чемпионате мира. Обещание спортсменка не только сдержала, но еще и установила мировой рекорд среди стрелков до двадцати трех лет:

– Выбила 394 очка из 400 возможных (упражнение матчевый арбалет, расстояние десять метров – авт.). В принципе ехала за победой, я еще сказала год назад в одном из интервью, что поставлю рекорд. Получилось, – прокомментировала победу «Республике» рекордсменка.

Второе место заняла француженка Нолвенн Пэймбланк, третьей была Лаура Нолд из Германии.

Ярослав СЕВРУК

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