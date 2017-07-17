Аграрии наверстывают упущенное время

Посевные работы и заготовку кормов аграриям Коми в этом году сильно усложнила природа – до недавних дней погода стояла холодная и дождливая. Сейчас на фермах и сельхозпредприятиях спешно наверстывают упущенное.

Сложности испытывают даже передовые предприятия юга республики, которые всегда корма заготавливали вовремя и в таких количествах, что и себе хватало, и на продажу оставалось.

На днях министр сельского хозяйства Анатолий Князев проинспектировал ход кормозаготовительных работ в ООО «Межадорское» в Сысольском районе, сообщает пресс-служба ведомства. По словам руководителя предприятия Татьяны Костылевой, с такими сложностями при посевной и кормозаготовке она не сталкивалась за пятнадцать лет работы: из-за дождей поля до сих пор местами не просохли, техника вязнет, механизаторы, чтобы успеть в срок, готовы уже работать сутки напролет.

Министр отметил, что сейчас, когда настала хорошая погода, ее и нужно использовать по максимуму и работать из расчета, что, возможно, придется помогать кормами коллегам с севера.

– Народная мудрость гласит: молоко у коровы на языке. От того, чем мы будем кормить коров, будут зависеть валовые удои молока. В этом году мы пристальное внимание уделим качеству кормов и будем корректировать рацион животных, чтобы они по максимуму получили питательные вещества, – пояснил Анатолий Князев.

Всего, по данным минсельхоза региона, в этом году аграрии Коми планируют заготовить около 85 тысяч тонн силоса, около 50 тысяч тонн сенажа и около 23 тысяч тонн сена. Передовыми хозяйствами стали ООО «Небдинский», которое заготовило около 9 центнеров кормовых единиц на условную голову, ООО «Межадорское» – более 6 центнеров кормовых единиц на условную голову и ООО «Койгородок» – более 4 центнеров кормовых единиц на условную голову.

Впрочем, к трудностям наши сельхозпроизводители уже привычные. Например, позапрошлое лето тоже пугало дождями и холодами, позже к заготовке кормов из-за погодных условий приступали и в 2014 году, а в 2013 году из-за жары в некоторых районах травы перезрели.

Анна АЯНОВА