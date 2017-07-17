В Сыктывкаре вспомнят Куратова

Сегодня, 18 июля, исполняется 178 лет со дня рождения первого коми поэта, основоположника коми литературы Ивана Куратова. К этой дате в Сыктывкаре, в Литературном музее Ивана Куратова, в 14 часов пройдет творческая встреча.

Мероприятие «Читаем Куратова» проводится совместно с Союзом писателей РК, Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН. Участники встречи озвучат лучшие произведения коми поэта.

Посетителям музея будет предоставлена возможность послушать экскурсию «Жизнь и творчество Ивана Куратова. История открытия и изучения поэтического наследия». Музей приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.

Артур АРТЕЕВ