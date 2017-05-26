«Ростелеком»: Завершена интеграция системы экстренного оповещения с региональными системами безопасности

«Ростелеком» по заказу АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» завершил интеграцию системы экстренного оповещения АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»» с региональными системами безопасности Республики Коми.

«Ростелеком» обеспечил выполнение полного спектра работ по проектированию, поставке и монтажу системы интеграции локальной системы оповещения крупного международного предприятия с централизованными республиканскими системами оповещения населения Республики Коми КСЭОН* И РАСЦО**.

В конце апреля 2017 года межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Главного управление МЧС России по Республике Коми, Комитета по ГО и ЧС, ГАУ РК «Центр информационных технологий» приняла в промышленную эксплуатацию интегрированную систему экстренного оповещения населения Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Согласно Распоряжению Правительства Республики Коми №26-р от 31 января 2014 г. установлен перечень населенных пунктов, которые могут быть подвержены затоплению, лесным пожарам или где есть потенциально опасные объекты. Таких объектов в республике – 35, в их число входит «Монди Сыктывкарский ЛПК» и относится к химически опасным объектам. Именно по этой причине к системе оповещения предприятия предъявляются повышенные требования в части безопасности, надежности и интеграции с республиканскими комплексами.

Реализация данного проекта позволяет повысить контроль за безопасностью деятельности предприятия за счет автоматического, гарантированного и оперативного доведения сигналов оповещения и информации до руководителей, персонала предприятия, населения, проживающего в зоне поражающих факторов возможной аварии, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера локального масштаба, а также в случае объявления мобилизации или военного положения.

«Подобные проекты «Ростелеком» реализует уже не первый год, — отметил Заместитель директора филиала — Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Александр Грибков, — в 2014 году к централизованной системе были подключены Республиканский стадион в Сыктывкаре и Кажымское водохранилище в поселке Кажым Койгородского района, в 2015 – Эжвинский «Жилкомхоз». В республике существует целый ряд потенциально опасных объектов, где располагаются склады с химикатами, легко воспламеняемыми веществами. Есть населенные пункты, которые из-за погодных или техногенных причин могут быть, например, затоплены. Все эти объекты необходимо подключить к единой автоматизированной системе оповещения на муниципальном и на республиканском уровне. Можно сказать, что мы создаем масштабную систему автоматического информирования. Тем самым потенциально опасные объекты становятся более охраняемыми, более предсказуемыми, а значит – более безопасными».

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* Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН)

**Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО)

текст ПАО «Ростелеком»