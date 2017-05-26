Из Сосногорска и Лабытнанги назначены дополнительные пассажирские поезда на южные курорты в конце мая и начале июня
Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда:
№ 575/576 Сосногорск – Анапа – Котлас, отправлением из Сосногорска 31 мая, отправлением из Анапы 4 июня;
№ 267/268 Сосногорск – Новороссийск, отправлением из Сосногорска 1 и 4 июня, отправлением из Новороссийска 4,7 июня;
№593/594 Лабытнанги – Анапа – Котлас, отправлением из Лабытнанги 2 июня, отправлением из Анапы 6 июня.
Обращаем внимание пассажиров:
отменяется поезд № 267/268 Сосногорск – Новороссийск, отправлением из Сосногорска 2 июня, отправлением из Новороссийска 5 июня;
назначается поезд № 593/594 Анапа – Сыктывкар, отправлением из Анапы 3 июня.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).
Напоминаем, что продажа проездных документов на поезда открывается за 60 суток до даты их отправления. Оформить билеты можно как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД». С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Кроме того, с 1 июня по 31 августа предоставляется скидка в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно.
текст ОАО «РЖД»
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