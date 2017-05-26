Ветераны войны из Республики Коми, проживающие в Москве, получат в подарок подписку на газету «Республика»

Подписка на газету «Республика» оформлена от сотрудников Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации в рамках Года добрых дел в регионе. Республиканскую газету во втором полугодии еженедельно 4 месяца подряд будут получать участники Великой Отечественной войны и вдовы участников ВОВ из Республики Коми, ныне проживающие в Москве, с доставкой на дом.

Благотворительную акцию «Газета – в каждый дом!», объявленную редакцией газеты «Республика», поддержал заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

«Каждому ветерану, проживающему в Москве, будет приятно получить свежие новости из родной республики, узнать, чем живёт регион, как он развивается, что в нём происходит. И предложенная нашей республиканской газетой благотворительная акция поможет это воплотить в жизнь. Предлагаю сделать подарок нашим дорогим землякам и оформить подписку на газету «Республика», тем самым выразить благодарность ветеранам войны из Республики Коми», — призвал сотрудников Представительства в Москве принять участие в акции Г. Саришвили.

В следующем году планируется расширить участников акции, пригласив членов Общественного Совета при Представительстве и коми землячества.

Валентина Лобанова, начальник отдела протокола и общественных коммуникаций Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации