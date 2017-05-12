Пирамида на два миллиона

Суд отправил в колонию организаторов финансовой пирамиды, похитивших у сыктывкарцев свыше 2 миллионов рублей. Мошенники обещали людям погасить их банковские кредиты.

Преступление затевалось в первой половине 2014 года, когда в Сыктывкаре открылось обособленное подразделение ЗАО «Крокос», головной офис которого располагался в Мурманске. Формально основным видом деятельности организации являлось оказание финансовых услуг, связанных с погашением кредиторской задолженности граждан перед банками. Клиентам предлагалось внести на счет «Крокоса» от 40 до 70 процентов остатка задолженности перед банком в обмен на обещание в полном объеме рассчитаться по кредиту. Фактически деятельность компании представляла собой финансовую пирамиду и была направлена на хищение средств граждан. Все полученные в регионах деньги, в том числе и в Коми, направлялись в Мурманск, где распределялись между организаторами финансовой схемы, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

После закрытия головного офиса в Мурманске руководитель сыктывкарского филиала И.Макаров и менеджер Д.Бебякин продолжили реализацию преступной схемы. В течение декабря 2014 года они сумели похитить свыше 2 миллионов рублей, полученных от 22 жителей Сыктывкара, после чего их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал сообщников виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил И.Макарову наказание в виде трех лет лишения свободы, Д.Бебякину – двух лет и девяти месяцев. Отбывать сроки им предстоит в исправительных колониях общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Нина КУЗЬПЕЛЕВА