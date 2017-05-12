Дети на дорогах

С 10 по 31 мая 2017 года в столице Коми проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и недопущение аварийности с участием несовершеннолетних на улицах и автодорогах столицы.

За четыре месяца текущего года на дорогах Сыктывкара зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 13 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года произошло 21 ДТП, в которых пострадали 24 ребенка.

Чаще всего дети получают травмы, являясь пешеходами. Таких ДТП произошло десять, в них десять детей получили травмы. При этом основной причиной дорожных аварий является переход проезжей части вне «зебры». Возраст несовершеннолетних, наиболее часто попадающих в ДТП, – 10-16 лет. Пик дорожных аварий с их участием приходится на понедельник, а наиболее аварийно опасным является период с 14.00 до 16.00.

Во время проведения профилактического мероприятия «Внимание, дети!» вблизи образовательных организаций в утренние часы с 07.30 до 09.00 будут дежурить дополнительные автоэкипажи ГИБДД. Особое внимание инспекторы уделят выявлению правонарушений, связанных с перевозкой детей в автомобилях, переходом проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости, а также нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами.

Впереди длительные летние каникулы, поэтому самое время напомнить школьникам, как вести себя на улице, на проезжей части дороги, чтобы отдых принес и детям, и родителям только положительные эмоции. В связи с этим автоинспекторы Сыктывкара посетят образовательные организации с целью проведения профилактической работы с воспитанниками, учащимися, студентами. Разъяснительную работу проведут и с родителями несовершеннолетних.

Пресс-служба МВД по Республике Коми

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА