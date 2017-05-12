Война без линии фронта

Об особенностях гражданской войны в Коми рассказал землякам Михаил Рогачев

В последнюю субботу апреля в Сыктывкаре прошла очередная познавательная лекция-прогулка «Пешком по Усть-Сысольску», организованная Коми региональным отделением Всероссийского историко-просветительского общества «Мемориал». Историк Михаил Рогачев рассказал о событиях революции 1917 года и гражданской войне в Коми крае. Его рассказ о памятнике Домне Каликовой дополнила научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева. Желающие узнать малоизвестные страницы истории города собрались на улице Орджоникидзе у старого корпуса Пушкинской гимназии, затем спустились на улицу Кирова, прошли до Коммунистической и поднялись до улицы Ленина. Памятник Домне Каликовой находится на улице Советской, но до него любознательные пешеходы не дошли. Как уже заметно из революционно-советских названий всех пройденных во время экскурсии улиц, события вековой давности оставили неизгладимый след в истории столицы Коми.

Колыбель революции в женской гимназии

Стоит напомнить, что единственной войной, проходившей на территории Коми края, стала Гражданская война 1917-1922 годов. А предшествовали ей события Октябрьской революции в Петрограде. Но до провинциального Усть-Сысольска резонанс столичных событий докатился далеко не сразу. Провозглашена советская власть в Коми крае была в зале Александринской женской гимназии. Удивительно, что все годы своего существования построенное в 1911-1913 годах здание женской гимназии оставалось учебным заведением. С июня 1918 года здесь находилась 2-я гимназия Усть-Сысольска, а с октября 1918 года – школа №2. Сейчас здесь – часть классов Пушкинской гимназии. Из-за вместительного актового зала женскую гимназию выбрали для проведения первого советского собрания.

– Февральскую революцию в Усть-Сысольске поддержали, и 21 марта 1917 года городская дума дала присягу на верность Временному правительству, – начал экскурсию Михаил Рогачев. – А Октябрьскую встретили, мягко говоря, с непониманием, потому что посчитали ее переворотом и объявили чуть ли не контрреволюцией.

Действительно, местное земство выразило «глубоко продуманное негодование» в связи с захватом власти большевиками и признало необходимым создание общегубернского отделения Комитета спасения Родины и революции. В адрес Петроградской и Московской дум была отправлена телеграмма: «Усть-Сысольская городская дума, возмущенная насилием большевистского правительства, издавшего декрет о роспуске законно избранной всенародным голосованием столичной Думы, постановила выразить сочувствие и пожелание успехов в борьбе за право и порядок».

– Так что в октябре 1917 года тут никакой советской власти еще не было, – продолжил историк. – Ее начали устанавливать только к концу года, когда в город стали возвращаться с фронта солдаты и матросы. Выборы в Учредительное собрание, которые проходили в это время, безоговорочно выиграли эсеры, депутатом от них стал Питирим Сорокин. Большевики выборы проиграли. И только когда прибыли солдаты, уже знакомые с идеями большевиков, здесь началась борьба за власть. 19 декабря демобилизованные солдаты-фронтовики провели собрание, на котором они приветствовали победу Октябрьской революции. В том же месяце собранием горожан – представителей пригородных слободок – создали Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Усть-Сысольского уезда. По своему составу это был чисто солдатский совет, ведь пролетариата в уезде практически не было. Но фактически власть в Усть-Сысольске еще оставалась у прежнего буржуазного правительства. Получить всю полноту власти созданному совету удалось не сразу, для начала им пришлось договориться о совместном существовании с местным земством. К тому же в городе установилась своеобразная советская власть. В созданном совете не было ни одного большевика.

Только в июне 1918 года в центре спохватились, что как таковой советской власти в Коми крае просто нет. Для установления порядка из Архангельска в Усть-Сысольск прибыл отряд красноармейцев под командованием Степана Ларионова. 16 июня 1918 года состоялось организационное собрание граждан, на котором начальником усть-сысольской милиции был назначен матрос-балтиец Иван Андрианов. Власти города пожаловались прибывшим на то, что солдаты-хулиганы закрывают магазины и реквизируют продукты. Ларионов сгоряча даже арестовал солдат, но потом разобрался и выпустил. Таким образом, большевистскую советскую власть во главе со Степаном Ларионовым и матросом Иваном Андриановым в Коми крае установили только летом 1918 года. Создали ЧК, которую потом возглавил драматург Виктор Савин, поскольку он хорошо знал грамоту и делопроизводство.

Михаил Рогачев также рассказал, что в 1921 году в здании женской гимназии работал первый Всезырянский съезд РКП(б). Еще одно важное историческое событие связано с этим зданием: на I Коми областном съезде Советов, проходившем здесь 22-29 января 1922 года, избрали Коми областной исполнительный комитет – первое правительство Коми автономии.

Тост за советскую власть

Второй точкой в экскурсии стала площадка у спуска в Кировский парк. Отсюда хорошо просматривается часть парка, где в XIX и в начале ХХ века находилась базарная площадь (напротив здания галереи).

– Это был своего рода центр общественной жизни Усть-Сысольска, – пояснил историк. – Здесь проходили первые советские праздники и демонстрации. Об этом можно прочесть в газете «Зырянская жизнь» за 1918 год. Первую годовщину Октябрьской революции успели отметить, так как белые еще не пришли в город. В октябре 1918-го была организована демонстрация трудящихся, расписан маршрут с остановками у зданий военкомата, ревкома и комитета РКП(б). Шествие завершалось на базарной площади, где выстроили колонны красноармейцев и установили трибуну. Журналисты той эпохи явно не сильно разбирались в терминологии. Колонна доходила, например, до здания ревкома, оттуда выходил председатель ревкома, а журналист описывал так: «Председатель ревкома поднимал тост за советскую власть». Затем все шли к следующему зданию, там начальник военкомата тоже «поднимал тост». Понятно, что никто не наливал и тост он не поднимал. На самом деле звучали речи и доклады, но если судить по газете, то к концу шествия демонстранты должны были прийти хорошо выпившими, потому что «тостов» шесть они точно проходили.

Демонстрация, по словам Михаила Рогачева, должна была наглядно показать горожанам суть и цели новой власти. Многие тогда просто не понимали, что происходит в стране. Люди к тому времени уже устали от войны, разрухи и голода. Радио до глубинки еще не дошло, газеты мало кто читал, до изобретения телевидения и интернета далеко. Поэтому революционные праздники и парады были очень важны для пропаганды.

Громыхала гражданская война

– Вскоре после первой годовщины установления советской власти в Коми крае началась гражданская война, – перешел к новой вехе истории Михаил Рогачев. – На север и восток края советская власть по рекам двинулась летом 1918 года от усть-сысольской пристани. Карательный отряд бывшего солдата австро-венгерской армии Морица Мандельбаума, ставшего в русском плену большевиком и не совсем понятно как оказавшегося в Усть-Сысольске, на пароходе «Доброжелатель» отправился по Вычегде и Печоре. Начались расстрелы. Первым новомучеником в Коми крае стал священник отец Дмитрий (Спасский), которого без всякого приговора расстреляли 19 сентября 1918 года. В годы революции батюшка служил в селе Усть-Нем, 15 сентября 1918 года сюда прибыл отряд Мандельбаума. Борцы за советскую власть придрались к тому, что священник не встретил их колокольным звоном. Дом священника обыскали, а самого его арестовали. Отца Дмитрия пытали и допрашивали несколько дней, затем в районе села Помоздино заставили выкопать для себя могилу в лесу и расстреляли. Местные крестьяне по торчащей из земли кисти руки нашли могилу, а родные после отпевания перезахоронили священника на кладбище в Помоздино. Отпевание совершил настоятель Помоздинской церкви отец Алексий Тюрнин, впоследствии также расстрелянный.

– Так отряд установил советскую власть по Вычегде, потом по Печоре, поплыл дальше, но после его отплытия на этом советская власть и заканчивалась, – продолжил исторический экскурс Михаил Рогачев. – Этот рейд наглядно показал, что во время гражданской войны в Коми крае не было никакой линии фронта. На севере находилась армия генерала Евгения Миллера, на востоке – армия Александра Колчака. На территории Коми края в 1919 году был зафиксирован единственный случай соединения двух белых фронтов: в районе Троицко-Печорска случайно встретились отряды двух белых армий.

Усть-Сысольск гражданская война поначалу обошла стороной. Бои в основном проходили на Удоре, в Усть-Цильме, Ижме. Села и деревни по нескольку раз переходили из рук в руки. Прадеда автора этих строк Михаила Артеева в то смутное время несколько раз приговаривали к расстрелу. Притом непонятно, кто именно – белые или красные. Но каждый раз родственники выкупали молодого человека и так сохранили ему жизнь.

Михаил Рогачев рассказал, что как-то в Щугоре ему довелось побеседовать с участником гражданской войны, который сетовал, что у него забрали партийный билет, несмотря на то, что он закончил ту войну в рядах красных. Старика не смущал даже тот факт, что он успел повоевать дважды за белых и столько же за красных. Главное, по его мнению, это то, что войну он закончил у красных.

– Он пришел с фронта Первой мировой, а тут началась гражданская, – рассказал Михаил Рогачев. – Всю гражданскую прошел в одной и той же шинели, погоны только надевал, когда приходили белые, и снимал их, когда власть была у красных. Это очень характерный случай, показывающий особенности гражданской войны, когда нет четкого понимания противника. У деда вообще никакой идеологии не было, кто дает хлеб, за того и воевал.

Здание современной Национальной галереи Коми до революции было Духовным училищем. А в 1919 году здесь размещался штаб войск Пинего-Печорского края 6-й армии, который координировал действия всех красноармейских отрядов на территории Коми. В его распоряжении находилось три полка: Ижмо-Печорский, Вашко-Мезенский и Вычегодский. Руководил ими бывший подполковник царской армии и георгиевский кавалер Николай Лисовский. В 1937 году он еще раз вернулся в Коми край, но уже не по своей воле. Военспец отсидел в Устьвымьлаге все время Великой Отечественной войны и перед смертью был реабилитирован. По воспоминаниям Льва Разгона, Лисовский по газетным сводкам смог точно вычислить, как немцы будут наступать в 1942 году. Его прогноз всегда полностью оправдывался. Сталин считал, что враги начнут летнюю кампанию 1942 года наступлением на Москву, а они пошли на юг и оказались под Сталинградом. Лисовский просился на фронт, но его освободили только после войны и даже вернули звание генерал-лейтенанта. Только вот он не дожил до этого несколько недель.

Белые в городе

Осенью 1919 года уже стало ясно, что белое движение сдает позиции: Деникина разбили, в Сибири отступали колчаковцы. Когда в сентябре 1919 года союзники покидали Архангельск, командование Северной добровольческой армии эвакуироваться вместе с ними отказалось. Осенью 1919 года Северная добровольческая армия провела ряд успешных наступательных операций на некоторых участках фронта, в том числе и в Коми крае. Основные боевые действия здесь были связаны с Особым Вычегодским добровольческим отрядом капитана (впоследствии подполковника) Николая Орлова. Этот эпизод гражданской войны называют авантюрой Орлова – Латкина. Его героями стали капитан Николай Орлов и бывший председатель Усть-Сысольской земской управы Степан Латкин. Отряд Орлова сформировали в Архангельске из пленных красноармейцев Ижмо-Печорского и Вашко-Мезенского полков. Первоначальная численность отряда не превышала 260-280 человек, из них – пятьдесят унтер-офицеров и офицеров.

Перед Орловым поставили задачу выйти в глубокий тыл противника на Вычегде через Удору, расстроить советские коммуникации, взять Яренск, Котлас и в районе Усть-Сысольска соединиться с частями десятого Северного Печорского полка. С целью восстановления земских институтов власти в отряде вместе с несколькими чиновниками находился и Степан Латкин. В конце октября 1919 года «орловцы» вышли на нижнюю Вычегду и без боя заняли Айкино и Шежам. В Айкино на сторону белых перешли 90 красноармейцев. Было распространено воззвание командующего Северным фронтом белых генерал-лейтенанта Миллера «К населению Вычегодского края» с призывом свергать власть большевиков. Села, где уже два года существовала советская власть, встречали «орловцев» колокольным звоном и хлебом-солью. С появлением белых на Вычегде Яренский и Усть-Сысольский уезды были объявлены на осадном положении. Белых насчитали менее двух рот, а в распоряжении советской власти находились тысячи бойцов. Пришельцев назвали белыми партизанами, отправили против них войска и стали ждать донесения о разгроме контры. Но красноармейцы желания сражаться за большевиков не проявили, и красные отступили вниз по Вычегде.

15 ноября 1919 года небольшой отряд фельдфебеля Завьялова, посланный Орловым, занял Усть-Сысольск, где была восстановлена уездная земская управа, и, усиленный местными добровольцами, продолжил движение на юг. Завьялов, у которого не было и сотни бойцов, пошел на город, где находился гарнизон красных – две роты, пулеметный взвод, чекисты и милиционеры, а также мобилизованные и вооруженные коммунисты. Так фельдфебель разогнал превосходящие в пять раз силы красных.

– Позднее, когда провели расследование тех событий, выяснилось, что при отступлении из города красные утопили в реке ящики с гранатами, – уточнил историк. – Этими гранатами всем белым можно было просто по голове настучать, хватило бы.

Историк рассказал, что в воспоминаниях о становлении советской власти в Коми крае он нашел сочинение студентки 1930-х годов. Та вспоминает, как белые заняли Усть-Сысольск: «К нам постучал какой-то человек в шинели, он просил пустить его погреться и переночевать. Мы пустил его, обогрели. Откуда ж мы знали, что он белый. Только на следующий день утром мы увидели, что по городу бродят какие-то солдаты. И только когда начался колокольный звон и молебен в Троицком соборе, мы узнали, что город заняли белые».

17 ноября «орловцы» заняли Ыб, Межадор, через два дня Визингу. Красные отступали. Некоторые из них сумели закрепиться в Чукаибе, иных удалось остановить лишь в Прилузье. В это же время белые, двигаясь со стороны Троицко-Печорска, захватили всю верхнюю Вычегду. Практически вся территория Коми края в ноябре 1919 года находилась в руках белых, за исключением Прилузья и верховьев Сысолы.

В ночь на 28 ноября 1919 года красные окружили село Лена, где заночевали «орловцы». В первой же схватке Николай Орлов был ранен, но после перевязки лично возглавил контратаку отряда и погиб. Понеся большие потери и лишившись командира, белые отступили. Грозному капитану было всего 25 лет.

В Усть-Сысольске белая власть продержалась около двух недель. Штаб белых находился в бывшем магазине купца Дербенева (сейчас это отдел этнографии Национального музея). 1 декабря 1919 года красные вернулись в Усть-Сысольск, провели расследование, посадили около сотни человек, правда, никого не расстреляли.

– Это был единственный универсальный магазин в Усть-Сысольске, – рассказал о здании Михаил Рогачев. – Два торговых зала, посередине контора. Как вы понимаете, не реквизировать такое здание – просто грех. Его и реквизировали. В первые годы советской власти здесь разместился идеологический центр времен гражданской войны – клуб «Звезда», где организовывали митинги, собрания, дискуссии, ставили спектакли. В 1918 году здесь была создана первая комсомольская организация, работала типография. Это же здание выбрал для себя и названый «губернатором без губернии» Степан Латкин. Еще в Архангельске он получил назначение начальником Усть-Сысольского края, позднее, за месяц до капитуляции белых на Севере, даже – губернатором Архангельской губернии. Латкин эмигрировал в Англию. В 1925 году он добился разрешения вернуться в Россию и работал агрономом под Саратовом. В 1926 году его арестовали, привезли в Усть-Сысольск, судили и расстреляли.

Спите, орлы боевые

После того как белых выбили из Усть-Сысольска, красные продолжили наступление по Вычегде в направлении Помоздино и Троицко-Печорска. В этих боях между Вомыном и Усть-Сысольском в начале декабря погибли 14 красноармейцев. 13 декабря тела привезли в Усть-Сысольск и похоронили с почестями на Красной площади. В настоящее время на месте могилы угол здания главпочтамта. Памятник погибшим красноармейцам неоднократно переделывали, сейчас он стоит перед республиканским Домом дружбы.

– На могиле красноармейцев установили первый памятник в Коми крае, – отметил Михаил Рогачев. – Погибших похоронили в братской могиле под деревянным обелиском. В ноябре 1922 года здесь поставили бетонный памятник, сооруженный на народные средства по проекту журналиста и совпартдеятеля Евгения Майхеля. В газете «Зырянская жизнь» этот памятник сразу подвергся резкой критике: «Что это у нас голую бабу изобразили». Скульптору пришлось публично объяснять, что женская фигура на памятнике – античная традиция, а сама фигура не голая. Этот памятник с надписью «Спите, орлы боевые» в 1956 году заменили деревянным обелиском, который простоял до 1963 года, когда началось строительство главпочтамта. Затем памятник перенесли в другое место, но могилы под ним сейчас нет.

Имена всех похороненных красноармейцев из-за отсутствия документов установить не удалось. Известны лишь фамилии двух местных красноармейцев, захороненных в братской могиле, – уроженцев села Щельяюр Красноборской волости Семена Беляева и Арсения Сметанина. Вероятно, остальные красноармейцы прибыли из Вятки.

Железная Домна

Второй, посвященный гражданской войне памятник в Сыктывкаре находится перед бывшей школой № 2 (ныне Русская гимназия) – это железная фигура Домны Каликовой. Создан он был в 1979 году Владимиром Рохиным для зональной выставки «Советский Север». Как рассказала сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева, местные художники изображали Домну Каликову чаще, чем Ленина и Сталина. Героиню увековечили в живописи, графике и скульптуре. Домна Каликова родилась в 1892 году в Выльгорте. В детстве работала на кирпичном заводе, в юности – на заводах Архангельска, Вологды, Петрограда. После революции вернулась на родину. В конце 1919 года вступила в партию большевиков, добровольцем пошла в Красную армию. В декабре 1919 года во время разведки под селом Аныб была схвачена белогвардейцами. После допросов и пыток расстреляна на берегу Вычегды возле села Помоздино. Тело трогать запретили, так оно и пролежало до марта 1920 года. Весной 1920 года большевики привезли ее тело в Усть-Сысольск и похоронили на Кирульском кладбище. В тридцатые годы кладбище сровняли с землей, и могилу Домны Каликовой утеряли.

Сохранилась одна-единствен-ная фотографии Домны. На основе этого снимка художники и создавали свои работы. Самой масштабной стала картина 1959 года Энгельса Козлова. На ней Домну ведут на расстрел. В 1979 году сыктывкарцы впервые увидели созданную Владимиром Рохиным большую металлическую скульптуру, изображающую девушку с ружьем за плечами. Поначалу она стояла у входа в Дом политпроса как символ зональной выставки «Советский Север», проходившей в Сыктывкаре. После закрытия выставки памятник перенесли к школе №2, носившей ее имя. Там он и стоит поныне.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Проект «Пешком по Усть-Сысольску» начался в марте 2016 года. Историки, журналисты, общественники рассказывают об истории города, каждый раз выбирая одну тему. Всего состоялось более 15 экскурсий. Они проходят один или два раза в месяц. В мае пройдет экскурсия по Национальной библиотеке Коми.