Воркутинцы предстали в образе воинов

Воркутинцы, активно занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи, предстали в роли участников Великой Отечественной войны. О фотопроекте «Наследники Великой Победы», который придумали и разработали отдел молодежи администрации заполярного города и руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Северная земля» Виталий Костюченко, рассказала газета «Моя Воркута».

Идея родилась еще в прошлом году, а в преддверии нынешнего 9 мая ее удалось воплотить. Суть проекта – сделать уникальные жанровые фотографии, на которых фотомодели предстанут в роли участников боевых сражений Великой Отечественной. Для каждого участника была подобрана форма определенного рода войск, а при создании образа использовали оригинальные элементы формы и оружия.

Например, начальник отдела молодежной политики мэрии Воркуты Дмитрий Жидков запечатлен в образе краснофлотца Северного флота, председатель общественной организации «Ветераны города Воркуты», депутат совета города Александр Рахманин – в образе разведчика пехоты в зимнем маскировочном костюме, его коллега по горсовету руководитель воркутинского отделения ДОСААФ Евгений Назимов – красноармейца стрелкового подразделения в полевой зимней одежде.

Образы создавали руководитель военно-патриотического клуба «Северная земля» Виталий Костюченко и научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков. Сами они тоже предстали в историческом образе: капитана пограничных войск НКВД СССР и старшего батальонного комиссара пехоты.

Лина ПЕРОВА

Фото gazetamv.ru