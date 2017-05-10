В одном строю с бессмертными

Около десяти тысяч сыктывкарцев в День Победы вышли с портретами своих родных – участников войны

В минувший вторник страна отметила 72-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципалитетах Коми прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате.

В Сыктывкаре празднование традиционно началось с митинга и возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий воин». Первыми возложили красные гвоздики к Вечному огню глава Коми Сергей Гапликов, руководитель администрации главы региона Михаил Порядин, спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, столичный градоначальник Валерий Козлов и ветераны. Затем Сергей Гапликов в сопровождении архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима обошел ветеранов, поздравил их с праздником и пожелал здоровья. После возложения цветов к памятнику «Скорбящий воин» колонна по улице Коммунистической прошествовала на Стефановскую площадь, где начался торжественный митинг.

Одновременно на улице Коммунистической перед торговым центром «Парма» формировались колонны участников всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году число жителей столицы, которые в День Победы вышли с портретами своих родных – участников войны, достигло уже десяти тысяч (на три тысячи человек больше, чем в прошлом году). Кроме того, множество людей с портретами участников войны стояли вдоль улицы Коммунистической. Те, у кого не сохранилась фотография погибшего воина, просто писали на табличке его имя, фамилию и годы жизни. Кто-то принес оригиналы фотографий времен войны.

В Сыктывкаре колонна участников «Бессмертного полка» прошла по улице Коммунистической от улицы Старовского, через Стефановскую площадь по улице Ленина до Свято-Стефановского собора, где состоялась лития по погибшим, которую провел архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. На главной площади столицы участники акции спели песни «Священная вой-на», «Катюша» и «День Победы». На трех больших экранах шли кадры кинохроники и текст песен. Прямую трансляцию торжеств со Стефановской вел телеканал «Юрган». На площади в ряды «Бессмертного полка» встали Сергей Гапликов, Надежда Дорофеева, Валерий Козлов.

– Свои жизни на алтарь Победы только в нашей стране положили свыше 26 миллионов фронтовиков. И наши родители, деды и прадеды сделали это не задумываясь, ради нашего с вами будущего. Поэтому наш священный долг – помнить и чтить их подвиг, хранить и защищать великую историю нашего народа от любых посягательств, – отметил глава республики значимость народной инициативы.

Сергей Гапликов нес портрет своего дедушки – Гавриила Илларионовича Гузева. Он был призван на фронт в начале 1942 года в возрасте 42 лет. По распределению военкомата был направлен в 1270-й стрелковый полк 385-й стрелковой дивизии, который формировался в Сталинском районе, неподалеку от города Фрунзе. Но воевать Гавриилу Гузеву довелось недолго – он погиб 23 февраля того же года в ходе зимнего контрнаступления под Москвой.

– Его боевой путь завершился в деревне Сининка Калужской области. Но, как и миллионы солдат, отважно воевавших на фронте, людей, которые самоотверженно трудились в тылу, он сделал все что мог для общей Победы, заплатив за нее самую высокую цену – жизнь, – отметил глава республики. – Каждый, кто вступает в ряды «Бессмертного полка», делает это из искренних побуждений и личной потребности отдать дань глубокого уважения героическому подвигу наших предков. И мы вместе с ними идем в одном строю.

Митинг на площади открыл мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Затем торжественную речь с минутой молчания в память о погибших в годы войны произнес Сергей Гапликов. Он напомнил о том, что каждый третий воин Республики Коми из 170 тысяч ушедших на фронт остался на полях сражений.

– Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за Победу, погиб в боях, был замучен в концлагерях, не пережил блокаду Ленинграда. Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину Великой Победы. Время неумолимо отдаляет нас от победного мая 1945-го, но сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем отмечать этот день как самый важный в истории нашей страны. Поздравляю вас с самым главным праздником нашего народа – с Днем Победы в Великой Отечественной войне! – предварил он минуту молчания в память обо всех погибших в годы войны.

Затем к землякам обратился ветеран войны, кавалер ордена Славы 91-летний Никон Хатанзейский. В шестнадцать лет в 1942 году его призвали в ряды Советской Армии, а после недолгой учебы в сентябре 1943-го отправили на фронт.

– Нашему народу пришлось заплатить слишком большую цену за право жить под мирным небом. 27 миллионов воинов погибли, среди них 60 тысяч – уроженцы Республики Коми. Я желаю вам сохранения нашего мира, для этого нужно помнить, какой ценой нам досталась Победа, – дал ветеран наказ будущим поколениям.

После минуты молчания и окончания митинга началось торжественное шествие. Открывали его знаменосцы с флагом России, копией Знамени Победы и знамени 28-й Невельской дивизии. За ними последовали кадеты сыктывкарских школ №12 и №25, подразделения Росгвардии по Коми, спасатели и пожарные Главного управления МЧС России по Коми, женский батальон Федеральной службы исполнения наказаний по Коми, судебные приставы, отряды казаков республики и ветеранов воздушно-десантных войск. Завершил торжественное шествие военный оркестр сыктывкарского гарнизона, который затем возглавил шествие «Бессмертного полка».

После митинга и парада ветераны на площадке выпили фронтовые сто грамм за Победу. За памятником Ленину работала полевая кухня, а на сцене проходил концерт. На огороженную площадку со столиками пускали только ветеранов. Здесь их поздравили вице-премьеры – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов и министр образования республики и науки Наталья Михальченкова. Затем сюда подошли Сергей Гапликов, Надежда Дорофеева и Валерий Козлов. Сергей Гапликов обошел столики и поздравил ветеранов с праздником. В час дня в здании администрации главы РК начался праздничный прием руководителя республики. Глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также заверил, что героический подвиг поколения победителей никогда не будет забыт.

На площадке перед центральным бассейном сыктывкарцы могли увидеть военную технику, собрать и разобрать автомат Калашникова, узнать судьбы пропавших без вести фронтовиков, попробовать свои силы в сдаче ГТО. В палатке «Чтобы внуки помнили» были представлены находки наших поисковиков: противогазы, портсигары, фляжки, аптечки, солдатские медальоны.

Празднование Дня Победы в Сыктывкаре завершил салют, прогремевший над городом в десять часов вечера. Его устроили на запасном поле республиканского стадиона. Посмотреть салют вокруг стадиона собралось несколько сотен человек.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА

Всего из Коми АССР на фронт было призвано порядка 170 тысяч человек. Более половины из них не вернулись в родные дома. Только из Сыктывкара отправились на фронт 10 тысяч человек. Каждый четвертый из них погиб. Уроженцы Республики Коми защищали Москву и Ленинград, участвовали в Сталинградской и Курской битвах, партизанили в лесах Карелии, освобождали Орел, Киев, многие столицы европейских государств. За мужество, проявленное в боях, 29 человек из Коми удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы.

В Печоре 9 мая прошел митинг «Одна на всех Великая Победа». На площади Победы состоялось торжественное шествие, приуроченное к празднику, в котором приняли участие военнослужащие войсковой части 96876, служащие ИК-49, курсанты Печорского речного училища с копией Знамени Победы, а также проехала бронетехника. Через площадь пронесли многометровую георгиевскую ленту и запустили в небо оранжевые и черные шары. В этом году в колонне «Бессмертного полка» прошли около двух тысяч печорцев.

В Усть-Цильме в праздничном шествии смог принять участие лишь один ветеран Великой Отечественной войны Матвей Шишелов. Празднование началось с возложения цветов к мемориальной доске на доме Героя Советского Союза Макара Бабикова, затем участники торжественного шествия направились к памятнику воинам локальных конфликтов. После колонна «Бессмертного полка» прошла до сквера «Никто не забыт, ничто не забыто».

В Инте официальные торжества открылись традиционным шествием праздничной колонны, которую возглавили ветераны, руководство города, депутаты и лидеры общественных организаций. Колонна прошла от площади Ленина по главной улице к мемориалу на площади Комсомольской, где состоялся митинг Памяти. Интерес участников праздника вызвала интерактивная площадка «Завтра была война». Ее организовали активисты клуба военно-исторической реконструкции имени 28-й Невельской дивизии. Средства, вырученные от продажи сувениров, пойдут на ремонт помещения для создания музея военно-исторической реконструкции.

В Воркуте участие в акции «Бессмертный полк» приняли около 1200 горожан. В заполярном городе живут последние четыре фронтовика Великой Отечественной. К сожалению, из-за плохого самочувствия они уже не могут участвовать в уличном праздновании. Мэр города Игорь Гурьев посетил их с поздравлениями и подарками накануне.

В Ухте помимо колонны «Бессмертного полка», насчитывавшей порядка десяти тысяч человек, маршем прошел «женский батальон».