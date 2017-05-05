Спустя 70 лет дочь нашла могилу отца

Через много лет после окончания войны вопреки множеству трудностей и бюрократических препон сыктывкарке Александре Борисовой удалось разыскать место захоронения своего отца, пропавшего без вести в ноябре 1942 года у деревни Малое Кропотово Сычевского района Смоленской области.

Иван Тимофеевич Кокушин родился в 1901 году в деревне Тоболкино Ухотского сельсовета Каргопольского района Архангельской области. В начале двухтысячных, когда Александра Борисова решила искать место захоронения отца, никакой информации о том, в какой части и кем он служил, у нее не было. В тех сведениях, которые ей удалось найти, было много разногласий, касающихся даты его смерти и даже фамилии. В Центральном архиве Советской армии на запрос ей ответили, что ее отец пропал без вести в ноябре 1944 года, но где он воевал и где погиб, ничего не известно. И только когда стали появляться Книги памяти, сыктывкарка нашла в одном из томов, где были имена погибших из Каргопольского района, имя своего отца. Там было написано, что Кокушин Иван Тимофеевич – рядовой стрелок – пропал без вести 11 ноября 1941 года. Чтобы найти место его захоронения, женщина делала множество запросов в архивы и военкоматы, но получала только отписки.

По словам Александры Борисовой, помогла ей газета «Республика». В приложении к газете «Дым Отечества» начали печатать списки пропавших без вести, но найденных солдат. Сведения эти были взяты с сайта министерства обороны. Узнав о существовании такого сайта, женщина нашла его в интернете и там в списках без вести пропавших обнаружила имя своего отца и место его гибели – деревня Малое Кропотово Сычевского района Смоленской области. Правда, на сайте фамилия отца значилась как Кукушин. Все остальное сходилось: и имя-отчество его жены – Марии Петровны, дата и место рождения.

Женщина пробовала доказать, что это и есть ее отец, но в Сычевском военном комиссариате затребовали хоть какие-то документы, подтверждающие этот факт. Никаких метрик от отца не осталось, и даже случайно найденные на чердаке дедовского дома солдатские письма-треугольники, присланные отцом с фронта, ничего не смогли подтвердить: на истлевшей от времени бумаге невозможно было разобрать обратный адрес.

В 2011 году Александра Борисова вновь обратилась в Сычевский военкомат. В письме она уверяла, что на сайте значится имя ее отца, так как все данные сходятся, и только неправильно поставленная буква в фамилии – единственное, что сбивает с толку. Эту букву нужно просто исправить.

В марте 2012 года из отдела военкомата Смоленской области по Сычевскому району ей пришло письмо за подписью начальника отдела Ерошенкова:

«Имя вашего отца Кокушина Ивана Тимофеевича, погибшего 28.11.1942 года у деревни Малое Кропотово Сычевского района увековечено в памятном альбоме погибших и похороненных на территории Сычевского района Смоленской области по воинскому кладбищу №11 «Поле памяти» под номером 104. В списки погибших внесена запись Кокушин, а не Кукушин, так как все данные в именном списке безвозвратных потерь о месте рождения, времени призыва и родственниках относятся к вашему отцу».

Исследуя исторические источники, Александра Борисова узнала, что в ходе наступления советских войск в 1941-1942 годах в линии обороны немецких войск образовался выступ, который был использован командованием вермахта в качестве плацдарма на московском направлении. Советскими войсками была предпринята операция «Марс» – наступление на ржевско-сычевскую группировку противника. Однако наступление, руководимое маршалом Жуковым и продолжавшееся до середины декабря, закончилось с катастрофическими для советской стороны результатами.

Тогда в тяжелых изнурительных боях погибли тысячи наших солдат. Среди них был и отец Александры Борисовой – Иван Кокушин. По воспоминаниям свидетелей, погибших солдат было так много, что жители местных деревень хоронили их в воронках от бомб. Медальоны были не у всех, поэтому многие так и остались пропавшими без вести.

В прошлом году сыктывкарка побывала на могиле отца и установила там именную доску с его портретом и датами рождения и смерти.

Галина ГАЕВА