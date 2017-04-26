«Звездопад» стала лучшей книгой года на коми языке

Подведены итоги республиканского литературного конкурса «Лучшая книга года — 2016». На заседании, которое состоялось 24 апреля, члены конкурсной комиссии — известные писатели и журналисты, сотрудники ведущих библиотек республики, ученые-литературоведы и преподаватели — путем тайного голосования определили победителей.



В номинации «Лучшая книга года на коми языке» была выбрана книга Елены Ельцовой «Кодзула зэр» («Звездопад»). Лучшей книгой на русском языке была признана книга «Популярная история Республики Коми» (авторы Игорь Жеребцов и Наталья Мельникова). Лучшей книгой для детей была названа книга Елены Афанасьевой «Дуда платтьӧа».

Конкурсной комиссией решено поощрить специальным призом сборник стихов Александра Суворова «Непрерывное время».

Всего в конкурсе участвовало 18 книг: две книги на коми языке, семь книг на русском языке и девять книг для детей.

Церемония награждения победителей республиканского литературного конкурса «Лучшая книга года» традиционно состоится во время республиканского праздника «Коми книга», который пройдет в Удорском районе 24-25 июня.