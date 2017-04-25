Первомайское шествие профсоюзов Коми пройдет по главной улице Сыктывкара

Шествие стартует в 10:00 от торгового центра «Парма» и проследует по проезжей части улицы Коммунистическая до Театральной площади. Здесь в 10:30 у здания Театра оперы и балета Республики Коми начнется первомайский митинг.

«В профсоюзном шествии и митинге примут участи те, кто строил и строит наш родной Коми край, учит наших детей, лечит наших родителей, дает свет и тепло в наши дома, расти и бережет леса, добывает нефть и уголь, кормит северными овощами и фруктами, управляет самолетами и поездами», — отметили в Федерации профсоюзов Республики Коми.

Федерация профсоюзов Республики Коми приглашает сыктывкарцев и гостей столицы принять участие в шествии и митинге. Сбор в 9:30 у ТРЦ «Парма».