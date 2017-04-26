Взвесить на ходу

В правительстве Коми обсудили пути борьбы с перегруженными машинами

Что рациональнее: устанавливать автоматические системы фиксации перегруза или проверять грузовой транспорт в «ручном режиме» на стационарных постах – обсудили в правительстве Коми в ходе заседания, посвященного контролю над движением по дорогам тяжеловесных машин.

Сейчас вес тяжелогрузов в Коми контролируют на трех стационарных площадках в окрестностях Сыктывкара, Ухты и Усинска и с помощью четырех спецавтомобилей, оснащенных необходимым оборудованием, сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства коми Константин Лазарев. При этом, по его словам, полностью всем современным требованиям соответствует лишь площадка весового контроля в Сыктывкаре, а ухтинская и усинская требуют дорогостоящей доработки. В частности, если тяжеловоз задержан после проверки на такой площадке, его должны эвакуировать спецтранспортом на штрафстоянку, а покупка эвакуатора и оборудование стоянки обойдется в несколько миллионов. Кроме того, немалых средств потребует содержание таких площадок, охрана грузов задержанных машин. В этом году планируется сделать еще один пункт весового контроля в столице Коми, на девятом километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск (усть-куломское направление). Кроме того, есть предложение по установке новой весовой площадки в районе Усинска (связано это с высоким грузопотоком в сторону Нарьян-Мара). В то же время рассматриваются возможности установки пунктов весового контроля, работающих в автоматическом режиме.

В 2016 году сумма средств, поступивших в возмещение ущерба, причиняемого дорогам Коми, составила 106 миллионов рублей, это вполовину больше, чем в 2015 году. Тем не менее, по словам Константина Лазарева, количество выявляемых весовых нарушений сокращается, и это нужно компенсировать, устанавливая автоматические средства фиксации.

Тему продолжил руководитель ГИБДД Коми Андрей Перловас. В качестве примера безответственной перевозки грузов он привел случай с разрушенным деревянным мостом в районе села Верхолузье в Прилузском районе. Даже на фото с места происшествия хорошо видны знаки, предупреждающие, что мост через Лузу в аварийном состоянии и больше трех с половиной тонн не выдержит, однако по нему попытался проехать лесовоз, груженный сорока тоннами древесины. Теперь понадобятся время и большие средства, чтобы восстановить мост.

– К каждому мосту мы ДПС приставить не можем, – заявил Андрей Перловас, однако привел пример, когда за несколько дней круглосуточных дежурств в районе Усинска удалось проверить порядка трех тысяч тяжеловозов и выписать штрафов на 19 миллионов рублей.

Подтвердив информацию о том, что только сыктывкарская площадка весового контроля соответствует всем требованиям, Андрей Перловас посетовал, что и она не заслон от нарушителей. Как только тяжеловозы узнают по сарафанному радио, что на площадке находятся сотрудники ГИБДД и ведут проверки, то сразу начинают объезжать весовой контроль по городским улицам, что является нарушением. Чтобы перекрыть кружные пути, нужно как минимум четыре экипажа ГИБДД, в ущерб профилактике нарушений ПДД в городе.

Руководитель региональной ГИБДД заявил, что нужно привести в нормативное состояние ухтинскую и усинскую площадки, кроме того, вернуться к лесосплаву, чтобы уменьшить разрушение дорог от автоперевозок древесины.

– Также пора обустроить дороги динамическими постами весового контроля, работающими в автоматическом режиме. С ними не надо тратить время на взвешивание, не будет стоящих вдоль дорог лесовозов, исключается человеческий фактор – коррупционные проявления, – перечислил Андрей Перловас плюсы автоматической фиксации, пояснив, что это целесообразно и эффективно – нарушители весовых норм есть и будут, но так эти нарушения проще отслеживать и наказывать за это проще.

– Я правильно понимаю: если у нас обычный пункт контроля, то к нему нужны эвакуатор и штрафстоянка, а если автоматическая фиксация нарушения – то не нужны? – уточнил глава Коми Сергей Гапликов.

Оказалось, что так и есть, если перегруз зафиксирован в «ручном режиме», то есть при участии инспектора ГИБДД, транспорт нужно эвакуировать на штрафстоянку, а если это сделало средство автоматической фиксации, то лесовоз или фура поедут дальше, но потом их владелец получит сообщение о наложенном штрафе.

– Один раз штраф получит, второй, а на третий не поедет, – высказал свое мнение Андрей Перловас.

– Да он за три раза дорогу убьет напрочь, – возмутился Сергей Гапликов.

Константин Лазарев в свою очередь высказал мнение, что информацию о тяжеловозах, неоднократно замеченных в нарушениях автоматическим глазом, можно передавать инспекторам ГИБДД, чтобы они задерживали их и отправляли на штрафстоянку. По Северо-Западу есть факты, когда системы автоматической фиксации, пока работали в тестовом режиме, «насчитали» некоторым злостным нарушителям весовых норм по 200-300 миллионов рублей штрафа.

– А зачем нам тогда вообще площадки весового контроля, если мы нарушителя можем и в автоматическом режиме выявить? – задался вопросом Сергей Гапликов. – Если можно за те же деньги поставить несколько автофиксаторов. Опять же – уход от субъективного фактора, людей не развращаем.

Константин Лазарев подтвердил, что автофиксация веса обойдется дешевле и будущее явно за ней. Но на практике пока перейти на нее везде и полностью не получится. Сергей Гапликов счел, что в таком случае нужно еще раз собраться и обсудить этот вопрос вместе с представителями правоохранительных органов, а потом устанавливать автофиксаторы везде, где есть возможность.

Анна ПОТЕХИНА

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Председатель Союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов:

– Сегодня Москва диктует всей России нормативы по загрузке машин – до 44 тонн общей массы транспортного средства. Но массовая заготовка леса в Коми, как правило, идет в зимний период, когда и 60 тонн – абсолютно нормальная нагрузка на дороги. Другое дело – весной и осенью, тогда нагрузки нужно жестко ограничивать. Разумнее, на мой взгляд, устанавливать нормативы по нагрузке на уровне регионов, но такого права у них пока нет, хотя мы от Союза лесопромышленников уже не раз выходили с таким предложением на разные уровни. Ведь везти сегодня за 200 и более километров 25 кубов древесины – это несерьезно, нужно, чтобы 40-45 кубометров автопоезд вез. Если лесоперевозчику работать в рамках нынешнего законодательства, ему тариф на перевозку нужно увеличить в два раза. Что касается частых аварий лесовозов, то проблема зачастую не в загрузке, а в водителе. Нехватка кадров, сажают за руль неопытных водителей, а чтобы возить древесину, нужны особые навыки.

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА