Россия без «Евровидения»

Отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс «Евровидение-2017» после запрета на въезд российской конкурсантки Юлии Самойловой на Украину поддержали 75 процентов россиян. Против такого решения выступили 18 процентов участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию «Евровидение» каждый год смотрит 19 процентов россиян, а 17 процентов не смотрят вообще. На ваш взгляд, нужно ли нам «Евровидение»?

Татьяна Бабюк, директор центра социальной защиты населения Сосногорска:

— В настоящее время «Евровидение» — это единственный международный конкурс, который известен большинству граждан. К сожалению, средства массовой информации не показывали нам аналогичных конкурсов. «Евровидение» по количеству участников, географическому охвату, популярности, зрелищности – очень интересный конкурс. Молодежь с удовольствием смотрит его и болеет за наших участников. А среди наших – и Белоруссия, и Армения, и до недавнего времени была Украина. Конкурс нужен и солистам, так как участие в нем поднимает их престиж. Благодаря конкурсу мы узнали о «Бурановских бабушках», а теперь вот сплотились в поддержку Юли Самойловой.

Пока не появится аналогичный конкурс, участие России в «Евровидении» должно быть обязательным.

Дмитрий Пастухов, директор школы №2 города Микуня:

— С моей точки зрения, культурная и эстетическая ценность сего действа весьма сомнительна с давних времен. Хотя, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Конкурс как таковой себя дискредитировал. Вывод: пусть оное мероприятие проходит «промежсобойчиком» без России. Думаю, никто не расстроится особо. Что до меня, так я его и не смотрел никогда специально и намеренно.

Александр Люосев, председатель общественной организации инвалидов Княжпогостского района:

— Лично я проголосовал бы за тех, кто не поддерживает участие России в «Евровидении». Там ничего не осталось от песенного искусства, одна политическая трескотня и насаждение либеральных ценностей, чуждых россиянам. В мире есть масса конкурсов и музыкальных фестивалей, где ценится настоящее песенное искусство. Так что пусть Юля не переживает, мы все ее и так любим и ценим.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

— «Евровидение» не смотрю уже года два. Это, конечно, красивое шоу, но очень затратное. Певцам и музыкантам надо, наверное, проводить такие международные мероприятия, но они не должны быть политизированы.

Василий Сметанин, индивидуальный предприниматель из Усть-Куломского района:

— За более чем 60-летнюю историю конкурс «Евровидение» претерпел большие изменения. И если проект создавался как музыкальный конкурс, который должен был сплотить европейские страны после войны, то сейчас не совсем понятны цели и задачи конкурса. Профессиональным музыкальным конкурсом это сложно назвать, я бы это назвал политическое ангажированное шоу, в котором России не стоит выступать.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

— Полностью поддерживаю инициативу отказаться от участия и транслирования по центральному телевидению России «Евровидения». Кому это очень нужно – посмотрят в интернете. А нам, россиянам, пора создавать свои конкурсы, основанные на русской культуре.

Екатерина Ануфриева, учитель Диюрской школы Ижемского района:

— Россия ничего не потеряет, если не будет участвовать и транслировать «Евровидение». Нужно объявить бойкот, показать свой характер. Может быть, нас будут больше уважать, если будем иногда проявлять твердость духа.

Александр Козловский, заместитель председателя Ухтинской городской организации инвалидов:

— Целиком и полностью поддерживаю данный протест и отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс «Евровидение-2017». У нас очень много достойных конкурсов и фестивалей, которые способны на должном уровне составить конкуренцию «Евровидению-2017». Юлия Самойлова могла бы выступить и раскрыть свой талант на российской сцене. А участвовать в политических играх, которые навязывает нам Украина, не стоит, надо быть выше этого.

Наталья Фатеева, инженер производственного отделения «Печорские электрические сети»:

— «Евровидение» как музыкальный конкурс, по-моему, изжил себя полностью. В последние годы на «Евровидении» очень много «неформальных» (фриков) участников, и главная идея песенного соревнования переросла в соревнование неординарности. В этом году «Евровидение» вообще очень политизировано – даже при условии участия России в конкурсе, мне кажется, было бы сделано все для полной дискредитации нашего участника.

Необходимость в «Евровидении» для России не очень существенна, можно и в России создать что-нибудь подобное и проводить ежегодный конкурс песен и исполнителей. Тем более опыт у России имеется.

Антонина Третьякова, ведущий специалист администрации Удорского района:

— Зачем нам «Евровидение», если мы не нужны ему? Напряженные политические отношения между Россией и Украиной не должны влиять на международный конкурс. Складывается ощущение, что Россию специально отрезают от внешнего мира. И, возможно, дальше будет только хуже. Но если ситуация никак не меняется, если никто повлиять на решение Украины не может, тогда зачем нам то, где мы не участвуем?

Борис Николаев, главный специалист ПАО «Ростелеком»:

— Я отношусь к тем россиянам, которые не являются поклонниками «Евровидения» в принципе. Никогда не смотрел его полностью от начала и до конца – максимум половину исполнителей в финальной части. В основном включал для того, чтобы увидеть российского исполнителя и, соответственно, попадал еще на несколько номеров до него и, может, парочку после.

Из увиденного за последние годы могу констатировать, что «Евровидение» — это шоу с красочными и дорогими декорациями, но с очень низкокачественным музыкальным контентом. Песни многих исполнителей нет желания даже слушать полностью. Похоже, золотой век этого конкурса (с исполнителями уровня АВВА) давно прошел. От России тоже не всегда выставляли удачных исполнителей. Но следует отметить, что номер Сергея Лазарева в прошлом году был великолепным и в визуальном плане, и в плане вокального и музыкального исполнения. Однако из-за политизированной ситуации российский исполнитель был несправедливо засужен, а победитель выбран явно по политическим, а не вокальным данным.

С учетом вышесказанного считаю, что без участия российского исполнителя и при явной политизированности этого конкурса транслировать его в России абсолютно нет смысла.

Чеслава Попова, председатель Усинской районной организации ветеранов:

— Усинский совет ветеранов поинтересовался у пожилых людей нашего города по поводу отказа Первого канала транслировать «Евровидение-2017». Они единогласно поддержали такое решение и считают его единственно правильным. Международный комитет по подготовке и проведению этого конкурса не должен был соглашаться с таким решением и принять меры для устранения такого несправедливого со стороны Украины решения относительно нашей певицы Юлии Самойловой. Похоже, что испугались. А вдруг эта сильная и талантливая девушка победит?

Надежда Евстифейкина, заместитель генерального директора АО «Комиавиатранс»:

— Сегодня достаточно российских музыкальных конкурсов, и уровень их организации очень высок. Я и мое поколение даже и не заметят, будет или не будет «Евровидение» транслироваться по каналам нашего телевидения.

Валерий Дружинин, глава сельского поселения «Койдин»:

— Нам «Евровидение» сейчас не нужно, слишком оно политизировано, многим уже стало неинтересно. Возможно, этот музыкальный конкурс себя изжил.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

— В последнее время сплошные зрелища, не пора ли вернуться к хлебу нашему насущному? Я против «Евровидения». Уж если проводить, то «Россвидение».

Олег Мальцев, специалист финансового управления администрации Усть-Цилемского района:

— Нет, это уже политизированный конкурс. Вслед за Украиной и другие страны начнут выбирать, кого им пускать на конкурс.

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