Надежда Дорофеева: «Качество законов зависит от глубины их предварительной проработки»

27 апреля в стране отмечается один из самых молодых праздников – День российского парламентаризма. В этот день в 1906 году начала свою работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. Праздник призван привлечь внимание населения к деятельности законодательных структур Российской Федерации. О непростом процессе законотворчества и других аспектах депутатской деятельности в интервью «Республике» рассказала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

– Праздник отмечается в стране в пятый раз. На ваш взгляд, приобретет ли этот день популярность и известность и что этому могло бы способствовать?

– День российского парламентаризма – это дань нашей истории, а историю надо знать. Праздник отсылает нас к 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи. Такое событие по праву может считаться точкой отсчета в развитии парламентаризма. Думаю, праздник займет достойное место в календаре памятных дат, ведь этому способствует сама законотворческая деятельность. Без законов жизнь цивилизованного общества невозможна, и, соответственно, значимость этой деятельности будет все возрастать.

– А в других странах у депутатов есть свой профессиональный праздник?

– В Великобритании есть праздник, который называется «Церемония открытия парламента». Проходит он осенью, очень торжественно, протокольно, присутствует сама королева. На родине парламентаризма относятся к этому действу с большим уважением.

На днях я участвовала в заседании Совета законодателей России, во время которого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила учредить и международный парламентский день под эгидой ООН. Такой праздник позволил бы объединить законодателей разных стран, сделать их деятельность еще более открытой и эффективной.

– В первую очередь труд депутатов – это законотворчество. Насколько хорошо наше население знает о принимаемых в республике законах?

– Знают прежде всего благодаря средствам массовой информации. Роль СМИ в этом деле трудно переоценить. Парламентские журналисты хорошо разбираются в принимаемых законах, ориентируются в их сути, преамбуле и логике нормативных актов и самое главное – чувствуют реакцию людей. За это им большое спасибо.

Законы, в том числе те, что рождаются в нашем региональном парламенте, принимаются для людей. Конечно, каждый житель республики интересуется в первую очередь теми нововведениями, которые касаются непосредственно его. Предпринимателей волнуют законопроекты о льготах и патентах, ветеранов – вопросы оказания медицинской помощи и социального обслуживания, для многодетных семей очень важен региональный семейный капитал и иные меры соцподдержки.

При активном участии граждан развивается антиалкогольное законодательство. Все мы с вами ходим в магазины и видим на прилавках таблички о запрете продажи спиртных напитков в определенные дни, запрете продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Не будь таких законодательных ограничений, возможно, значительно больше было бы приверженцев вредных привычек. Законопослушная часть населения все эти меры считает правильными и одобряет их.

Среди нормативных актов, к которым обращено особое внимание жителей, назову закон о добровольных народных дружинах. На апрельской сессии в рамках парламентского часа перед депутатами выступил глава МВД Коми Виктор Половников, и мы почувствовали эту обратную связь – закон работает, в республике действует уже 28 дружин. Значит, людям это надо: организовываясь в народные дружины, активисты хотят обеспечить безопасность наших жителей.

– Немало законов принимается по просьбе жителей региона, и это всячески приветствуется. Но, как известно, далеко не всякая просьба выполнима, хотя бы в силу возможностей бюджета. Где проходит та грань, которая определяет: это предложение достойно стать законом, а вот это – нет?

– Самое главное при принятии закона – глубоко его проработать. Мы стараемся понять суть проблемы и спрогнозировать, как этот закон поможет нашим жителям, обеспечит их потребности и нужды. Направляем запросы в органы исполнительной власти, в профильные министерства, оцениваем ожидаемый результат. Главной своей задачей мы, депутаты, конечно, считаем удовлетворение чаяний людей, повышение качества жизни наших избирателей.

Конечно, приходится оглядываться на возможности нашего бюджета. Мы это понимаем и учитываем, но в то же время пытаемся убедить и органы исполнительной власти. В любом случае закон должен помогать нашим гражданам решать их проблемы. Поэтому при принятии закона учитывается то влияние, которое он окажет на жизнь людей.

– Вы уже упомянули закон о народных дружинах. На ваш взгляд, какие еще из принятых в последнее время Госсоветом Коми законов наиболее значимые для республики и ее жителей?

– Это, например, закон, расширяющий перечень направлений, по которым можно использовать региональный семейный капитал. Ко многим депутатам и лично ко мне поступали обращения от многодетных семей: внесите поправки в закон, дополните перечень использования семейного капитала подготовкой детей к школе. Эта работа была проведена, авторами законопроекта выступили Александр Лейфрид, Александр Макаренко, и мы приняли закон на апрельской сессии. Суть документа, вы, конечно, знаете: из 25 тысяч рублей единовременной выплаты пять тысяч можно потратить на покупку школьной формы и принадлежностей на каждого ребенка, причем никаких отчетных документов по этой статье расходов не потребуется. Мы постарались максимально упростить процедуру, чтобы облегчить родителям подготовку детей к школе.

Нельзя обойти вниманием и нашумевший закон о компенсациях родительской платы за детский сад. Конечно, для многих принять это решение оказалось непросто. Но такова экономическая реальность нашей жизни. В первую очередь сегодня нужно помогать тем, кто особенно нуждается. Помощь должна быть адресной, конкретной, а значит, справедливой. Не по принципу «всем сестрам по серьгам», а тем, кому действительно необходимо. По этому пути сейчас идет федеральный центр, и регионы также следуют этой тенденции.

– Бытует мнение, что большое количество принимаемых законов вредит их качеству. А если серьезно, от чего зависит качество нормативных документов?

– Абсурдно считать, что один какой-то закон может регулировать все сферы деятельности. Для каждого направления должен быть свой свод законов. Ну а качество принимаемых законов зависит от глубокой проработки. Чем тщательнее мы подготовимся, рассмотрим комплексно актуальность закона, ожидаемые результаты, как это повлияет на самочувствие людей, тем качественнее будет принимаемый документ. Очень важно учесть мнение простых жителей, общественников, посоветоваться с экспертами.

Есть и еще один фактор, влияющий на качество, – сжатые сроки, в которые необходимо уложиться. Учитывая степень важности того или иного закона, парламентарии способны мобилизоваться и принять взвешенное решение.

– Но ведь нельзя угодить всем. Закон всегда на кого-то работает, а кому-то мешает.

– Да, поэтому законы бывает сложно принимать. Проходят жаркие дискуссии, каждый депутат пытается отстоять свою точку зрения, но в любом случае мы находим консенсус, и если понимаем важность и значимость для наших избирателей того или иного закона, мы стоим на своем.

– В Госдуму направляется достаточно много законодательных инициатив Госсовета Коми, однако, к сожалению, законами они становятся редко. Почему наши законопроекты не всегда поддерживают коллеги из нижней палаты российского парламента?

– Основная причина этого явления – недостаток финансов. Хотим мы или нет, но должны учитывать возможности республиканского и федерального бюджетов. По-разному складывается судьба того или иного законопроекта, но в любом случае депутатский корпус в этом плане активен. Например, мы неоднократно поднимали вопросы орфанных заболеваний, лечение которых очень дорогостоящее, непосильное для регионального бюджета, в то время как количество больных, к сожалению, растет. Мы используем все возможности, продвигаем наши инициативы через Парламентскую ассоциацию Северо-Запада. На днях по этому вопросу мы заручились поддержкой Совета законодателей Российской Федерации. Надеемся, что в итоге эту проблему удастся решить.

– Хочется спросить и о таких республиканских законах, проконтролировать выполнение которых очень сложно. Это, например, и некогда принятый закон о запрете распивать пиво в общественных местах, и об ответственности за нахождение подростков вечером на улице, и еще ряд нормативных актов. Вроде бы они и нужны, но ведь не работают.

– Возможно, порой трудно проследить, как работает тот или иной законопроект. Это прежде всего касается законов, ограничивающих продажу алкоголя, пива, табачных изделий. Но с другой стороны, если таких законов не будет, что мы получим? Вседозволенность.

Так или иначе, население постепенно приучается быть законопослушным, уважать закон, уважать окружающих людей, город и республику, где они живут.

– Депутаты призваны представлять интересы всех слоев общества, поэтому наш парламент – многопартийный. Самыми активными законотворцами, чьи инициативы по понятным причинам имеют поддержку большинства, являются единороссы. А получается ли добиваться прохождения своих инициатив у представителей парламентского меньшинства в Госсовете Коми?

– В нынешнем созыве достаточно активны представители всех парламентских партий. Если говорить о законодательных инициативах, то от представителя КПРФ Олега Михайлова пока никаких законодательных инициатив не поступало. А вот представитель «Справедливой России» Татьяна Саладина вносила ряд законопроектов совместно с фракцией «Единой России», и они были приняты. В данном случае разные фракции выступают единым фронтом.

– Будет нечестно, если мы умолчим тему борьбы с коррупцией. За последнее время ряд депутатов оказались замешаны в уголовных делах. Какие меры и механизмы, на ваш взгляд, способствовали бы чистоте парламентских рядов?

– Правовые механизмы прописаны в законе «О статусе депутата Государственного Совета РК». Там обозначены требования к депутату, ограничения. Но помимо этого очень важна и моральная сторона. Каждый народный избранник должен понимать, на какое место он идет. В нем должна быть внутренняя ответственность за принимаемые решения и поступки. Тебе избиратели оказали доверие, и важно оставаться чистым перед народом и самим собой. Это зона особой ответственности.

– Многие депутаты активно поддержали инициативу главы республики сделать нынешний год Годом добрых дел. Но добрые дела должны совершаться от души, а не по политическим соображениям. Как сделать, чтобы этот замысел не превратился в кампанейщину, формализм ради галочки, а чтобы добрые дела совершались действительно по зову сердца?

– По своей сути депутат и так каждодневно делает добрые дела. Это его профессиональная обязанность. Депутаты обязательно откликаются на все обращения и запросы граждан. Да, глава республики объявил 2017 год Годом добрых дел. Это хороший посыл, хорошая инициатива, и она очень уместна на фоне разных негативных явлений, которые, к сожалению, появляются в нашей жизни. Ведь если зло порождает зло, то добро воспитывает добро.

Масштаб добрых дел может быть разным – от малого до большого. В конце концов, это позитив, нравственное здоровье наших людей. Наша республика должна стать территорией добрых дел. Это должно стать внутренней потребностью и обычным явлением для всех.

Беседовала Галина БОБРАКОВА