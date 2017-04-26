Жители Коми присоединились к акции «Подвези ветерана»

Участники всероссийской акции – автомобилисты на личных машинах будут подвозить фронтовиков в места проведения встреч ветеранов, на праздничные мероприятия, а также в социальные учреждения. Жители Коми участвуют в акции уже третий год подряд.

Как рассказала «Республике» региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна Гагарина, акция «Подвези ветерана» появилась в год празднования 70-летия Победы.

– К акции в нашей республике подключилось большое количество водителей-волонтеров, которые готовы были безвозмездно оказывать помощь ветеранам, – рассказала Анна Гагарина. – Два года назад после празднования 9 мая к нам стали обращаться ветераны, их родственники, различные службы с просьбой подвезти участников войны, и мы приняли решение сделать эту акцию круглогодичной. Активно поддержали идею муниципальные штабы «Волонтеров Победы» в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Выми, Объячево, Вуктыле, Троицко-Печорске и Сосногорске. В этом году к проведению акции присоединяются волонтеры Инты и Воркуты. Конечно, хочется, чтобы число волонтеров-водителей росло.

Как рассказала Анна Гагарина, в Коми был сформирован реестр проверенных и добропорядочных водителей-волонтеров, к которым можно обратиться за помощью, когда поступает сигнал от ветеранов. Например, несколько дней назад сыктывкарские волонтеры-автомобилисты встречали ветеранов войны на вокзале и в аэропорту, отвозили в социально-реабилитационный центр в Максаковку. 4 мая сыктывкарские волонтеры совместно с движением «Smotra.ru» доставят ветеранов на праздничные мероприятия в столице.

– Лично я отвез в январе трех ветеранов, участников мероприятия «Открытие месячника спортивно-патриотической работы», и двух вчера: один приехал поездом из Кослана, второй – самолетом из Усть-Цильмы, – рассказал «Республике» куратор сыктывкарского штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Андрей Ситар. – Обоих отвозил в Республиканский социально-оздоровительный центр в Максаковке. А побудило меня элементарное чувство долга. У меня есть возможность помочь – вот и помогаю.

Помочь ветеранам добраться до места назначения может любой желающий. Чтобы стать официальным участником акции, нужно пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф и обратиться в региональное отделение движения «Волонтеры Победы». После этого к волонтерам-автомобилистам будут перенаправлены заявки от ветерана, социальной службы или союза ветеранов. На свою машину участники акции наклеивают стикер «Подвезу ветерана».

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com