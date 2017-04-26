Дефицит мест в детсадах обусловлен миграцией

За последние шесть лет в Сыктывкаре удалось ввести пять тысяч новых мест в детских садах и тем самым в пять раз сократить очередность. Но, несмотря на принимаемые меры, дефицит мест в детских дошкольных учреждениях остается. Об этом рассказала начальник столичного управления дошкольного образования Тамара Горбунова на прошедшей 25 апреля общегородской планерке.

Система дошкольного образования в городе охватывает более 20 тысяч детей. За последние 5-6 лет было построено восемь новых зданий детсадов, реконструировано и введено в строй четыре здания. 66 помещений в действующих детсадах удалось переоборудовать под группы неполного дня. На условиях социального партнерства командованием Северо-Западного округа войск национальной гвардии России под детский сад был отдан первый этаж вновь вводимого жилого дома для военнослужащих по улице Димитрова.

Также при поддержке администрации города была организована деятельность девяти индивидуальных предпринимателей и одного юрлица, оказывающих услуги по воспитанию дошколят. Всего ими было создано 269 мест. Два предпринимателя получили лицензию на образовательную деятельность. Все это позволило практически полностью обеспечить доступность дошкольного образования детям от трех до семи лет.

По словам Тамары Горбуновой, сейчас проводится инвентаризация муниципальных помещений, которые будут предложены индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по воспитанию. Благодаря этим мерам планируется дополнительно создать около ста мест. Кроме того, рассматриваются возможности внедрения вариативных форм – групп с кратковременным пребыванием для детей от трех до пяти лет. Эти группы сегодня посещают более 500 детей. Продолжается работа по оптимизации помещений детских садов. За счет их переоборудования в 2017 году планируется ввести еще 100 мест. В перспективе рассматривается вопрос строительства малокомплектных спальных и игровых корпусов на территории детсадов, имеющих достаточную площадь прилегающих территорий.

Если в 2011 году дефицит мест в ДДУ составлял 3300, то в 2016 году – 327 мест. В целом доступность услуг детских дошкольных учреждений для детей от полутора до семи лет составляет 98,1 процента. По общероссийским меркам это не так уж и плохо. Проблема нехватки мест остается только в центре города, в то время как все поселки и Эжвинский район обеспечены местами.

И все же, несмотря на принимаемые меры, остается разрыв между количеством вводимых мест и потребностью в них. Пока не удается обеспечить дошкольным образованием всех детей от полутора до трех лет. И основная причина здесь не в высокой рождаемости – как раз-таки показатели рождаемости в последние годы остаются стабильными – а в миграционных процессах: ежегодно за счет приезда в Сыктывкар семей из других городов и районов республики количество детей возрастает на 15-20 процентов, а это в среднем 300-400 детей.

Галина ГАЕВА