В Коми выбрали логотип Года добрых дел

Логотипом Года добрых дел в Коми станет сердце, вписанное в пазл. Сейчас ведутся работы по созданию брендбука с учетом выбранного логотипа.

Как сообщает официальный сайт правительства республики, по результатам открытого голосования на портале «Активный регион» большинство голосов было отдано варианту логотипа, предложенному молодежным правительством республики.

«Логотип представляет собой сердце – самый узнаваемый на любом континенте символ, несущий в себе одинаковый для всех людей смысл: любовь, доброта, милосердие и сострадание. Сердце вписано в пазл, каждый элемент которого по замыслу разработчиков можно представить как какое-то конкретное доброе дело. Собираясь по кусочкам воедино, пазл символизирует нашу республику, сотканную из добрых дел. Важно каждое даже самое маленькое доброе дело, так же как и в пазле, важна каждая его часть», – говорится в описании работы.

Для придания национального колорита при разработке логотипа были использованы цвета флага Республики Коми – синий, зеленый и белый.

Сейчас ведутся работы по созданию брендбука Года добрых дел с учетом выбранного логотипа. Планируется, что логотип будет использоваться при изготовлении сувенирной и полиграфической продукции, а также при оформлении мероприятий, которые пройдут в рамках Года добрых дел.

Игорь ПЕТРОВ