Одним родной, другим – государственный

Президиум Госсовета обсудил проблемы изучения и сохранения коми языка

Изучение коми языка и литературы для школьников республики является обязательным, и уже в следующем учебном году этот предмет в том или ином виде будут изучать во всех без исключения школах. Правда, родители все чаще выбирают для своих детей вариант изучения коми языка как неродного. Речь об этом шла на очередном заседании президиума Госсовета, посвященном развитию этнокультурного образования в регионе.

Как сообщила замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова, сегодня в 76 детских садах республики (это почти 2,9 тысячи воспитанников) коми язык изу-чается как родной по программе «Дзолюк», а в 108 садах (более 5,7 тысячи детей) его изучают как неродной по программе «Парма». В школах также практикуется два варианта: для 3,7 тысячи учеников 72-х образовательных организаций это основное средство общения, а 54,9 тысячи ребят 258 школ постигают лишь азы языка и культуры титульной нации региона.

– При изучении коми языка как неродного обязательно используются темы, связанные с культурой республики, ее традициями и особенностями. Такими, как коми национальная одежда, кухня, орнамент, национальные игры, города и села республики, столица и государственная символика, национальные праздники и традиции. Ведущим принципом обучения коми языку на всех уровнях общего образования является диалог коми и русской культур, – подчеркнула Наталья Якимова.

Учебники по этому предмету республика обязана выпускать на средства своего бюджета. В позапрошлом и прошлом годах на их издание выделялось по шесть с лишним миллионов рублей, в этом году в связи с ограниченностью средств финансирование сократилось вдвое – до трех миллионов. Но, как заверила Наталья Якимова, в министерстве знают обо всех «точечных потребностях». Наиболее остро стоит вопрос по учебнику коми литературы для девятых классов. Подготовленная рукопись не прошла экспертизу, и теперь республиканскому институту развития образования предложено найти других авторов, которые бы заново взялись за эту работу.

Самыми «продвинутыми» в плане изучения коми языка являются сельские районы южного куста республики. Но даже там уменьшается число школ и классов, в которых коми язык изучается как родной.

– Родители все чаще заявляют о желании, чтобы их ребенок изучал коми язык как государственный, то есть неродной. Директора школ не хотят практиковать деление классов на подгруппы при изучении коми языка с целью его углубленного изучения носителями языка. А ведь многое зависит именно от позиции родителей, педагогов и директора школы, – отметила заместитель руководителя администрации Сысольского района Марина Николова.

Ее поддержала председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова:

– Нередко классный руководитель на родительском собрании сразу предупреждает: если выберете коми язык как родной, то за счет этого сократится количество часов на изучение математики, русского языка и других предметов. И родители выбирают облегченный вариант. Но это очень недальновидная и неправильная позиция. Решая сиюминутные проблемы, учителя и руководители школ забывают о своей образовательной миссии и о том, что, если не обучать новое поколение, можно потерять язык.

Галина ВЛАДИС