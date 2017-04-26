В Сыктывкаре почтили память чернобыльцев

В среду в городах и районах республики прошли памятные мероприятия, посвященные тридцать первой годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В Сыктывкаре митинг традиционно состоялся у мемориального камня чернобыльцам, установленного в сквере по улице Чернова перед школой №1.

Сегодня в республике проживают около двух тысяч пострадавших от атомной катастрофы. Это не только ликвидаторы, но и жители ближайших к месту катастрофы районов. На медицинском учете состоят около тысячи человек, непосредственно принимавших участие в ликвидации аварии. Мемориальный камень чернобыльцам перед школой №1 установили в мае 2009 года. Табличка на нем гласит: «Здесь будет памятник пострадавшим от чернобыльской и других ядерных катастроф».

Память погибших почтили глава администрации города Валерий Козлов, председатель республиканского общественного движения «Чернобыль», член центрального совета Союза «Чернобыль» России Елена Куприянова, ликвидаторы чернобыльской аварии, члены их семей, школьники. Завершился памятный митинг минутой молчания и возложением цветов к подножию мемориала.

Артур АРТЕЕВ

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Сергей Гапликов, глава Коми:

– 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф XX века – авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва был полностью разрушен реактор, в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В этот скорбный день мы вспоминаем жертв этой страшной трагедии, говорим спасибо всем, кто принимал участие в ликвидации последствий радиационных аварий, восхищаемся их мужеством, отвагой и самоотверженностью, склоняем головы перед памятью их павших товарищей. Это страшный урок для всего человечества, и важно делать все для того, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.