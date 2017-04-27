«Ростелеком»: интернет на севере республики восстановлен

26 апреля 2017 г. в 10:16 (мск) было зафиксировано повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в 14 км от Ухты. К 17:00 связь восстановлена в полном объеме. Аварийные бригады выехали на место повреждения незамедлительно. Причины и место обрыва были определены сразу по прибытии на место, где велись работы по прокладке газопровода. Организация вела работы без согласования с «Ростелекомом», хотя обозначения, что в этом районе проложен кабель связи, находились в зоне прямой видимости.

В результате аварии абоненты Воркутинского, Интинского, Печорского, Усинского, Троицко-Печорского, Сосногорского, Вуктыльского, Ижемского и Усть-Цилемского районов остались без доступа в интернет и услуге «Интерактивное ТВ».

С момента получения аварийного сигнала были включены все резервные линии, поэтому телефония работала в полном объеме, а системы передачи данных были доступны только для стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение своих районов. В том числе финансовые предприятия, энергетики, МЧС и МВД.

«Сложность ликвидации аварии заключалась в том, что кабель был проложен методом прокола и находится на большой глубине, поэтому, чтобы достать поврежденный кабель и приступить к восстановлению, пришлось рыть котлован на глубину 4,5 метра. Сейчас бригады уже сварили кабель и связь восстановлена в полном объеме, — прокомментировал ситуацию начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Верещагин, — Хочу отметить, что работы по строительству газопровода ведутся уже давно и проблем никаких не возникало, так как субподрядная организация, выполнявшая эти работы, все с нами согласовывала. Сейчас субподрядчик поменялся, и в первый же день своей работы они оставили весь Север республики без интернета. Этого бы не произошло, обратись они к нам за согласованием».

фото и текст «Ростелеком»