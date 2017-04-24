Пятерка за «Метель»

Произведение Свиридова помогло стать «Учителем года» Анастасии Лукиной

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» стала преподаватель музыки из Воркуты Анастасия Лукина. В минувшую пятницу ее и других финалистов конкурса поздравил глава Коми Сергей Гапликов. Торжественное награждение педагогов прошло в концертном зале гимназии искусств при главе республики имени Юрия Спиридонова.

– Учитель дарит себя детям, тем, кого он готовит к будущей взрослой жизни, – отметил Сергей Гапликов. – И это заслуживает огромного уважения. Уважения к людям, которые учат детей читать, писать и считать. Учителя творят чудо, воспитывая и обучая тех, кто покоряет космос, создает уникальные произведения искусства, формирует честь и гордость нашей страны. Учителя имеют к этим победам самое прямое отношение. Учитель – звучит гордо. Учителем называют того, кто достиг высот в любой профессии и готов делиться и передавать эти знания другим. Низкий вам поклон, огромных успехов и терпения. Чтобы ваша жизнь была всегда цельной и нацеленной на результат. А этим результатом является каждый ваш ученик.

В этом году в региональном этапе конкурса участвовали семнадцать педагогов из четырнадцати муниципальных районов республики. В финал прошли восемь учителей, преподающие разные предметы и работающие с детьми разного возраста.

– Я воркутинский педагог, – рассказала «Республике» Анастасия Лукина. – Уроки музыки в школе преподаю уже двадцать второй год. Последние пять лет работаю в воркутинской гимназии №6. Музыка позволяет моим ученикам не только открывать для себя удивительный мир искусства, но и свой собственный внутренний мир. Участие в конкурсе дало мне возможность проявить свои лучшие профессиональные качества, повысить методическую грамотность, испытать себя в новых условиях. Конкурсный открытый урок я проводила в сыктывкарской школе №16 с углубленным изучением отдельных предметов. Это был урок в шестом классе. Темой урока стало величайшее произведение русской музыкальной классики композитора Георгия Свиридова: «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».

Помимо Анастасии Лукиной, призерами конкурса стали учитель русского языка и литературы Прилузской средней общеобразовательной школы села Объячево Анастасия Чужмарова и учитель коми языка и литературы Основной общеобразовательной школы села Нёбдино Корткеросского района Маргарита Кутькина.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА