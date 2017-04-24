В Сыктывкаре почтили память жертв геноцида армянского народа

В понедельник в столице Коми на территории Свято-Стефановского кафедрального собора у священного хачкара (каменной стелы с резным изображением креста) собрались сотни армян, чтобы почтить память невинно павших во время событий 1915 года в Османской империи армян.

Поддержать сограждан и выразить свою скорбь к хачкару пришли люди разных национальностей. В мероприятии также приняли участие сотрудники Министерства национальной политики РК. Участники мероприятия возложили цветы к хачкару, а в Свято-Стефановском кафедральном соборе прошла поминальная служба.

Во второй половине дня в республиканском Доме дружбы народов для всех желающих состоялась демонстрация художественного фильма «Шрам», посвященного скорбному событию.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Геноцид армян начался в 1915 году и продлился, по данным некоторых источников, до 1923 года. Количество жертв этого злодеяния до сих пор остается спорным. Считается, что погибло от 50 до 120 тысяч человек. Факт геноцида армян признали многие страны мира.