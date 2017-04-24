Ситуацию со строительством автостоянки в Орбите обсудят на встрече с депутатами

Конфликтная ситуация со строительством гостевой стоянки на границе улиц Тентюковской – Лыткина – Петрозаводской будет рассмотрена 26 апреля на собрании в администрации Сыктывкара. Такое решение приняли столичные депутаты на прошедшей сессии горсовета.

Напомним, жители микрорайона Орбита обеспокоены тем, что на месте, где всегда устанавливался зимний городок и новогодняя елка, планируется строительство гостевой автостоянки. Жильцы близлежащих домов организовали инициативную группу по сбору подписей против этого строительства. Неделю назад рядом со стройплощадкой они провели собрание, где выразили свое несогласие с тем, чтобы у них отобрали единственное место отдыха с детьми.

Совет депутатов столицы принял решение встретиться с жителями микрорайона и обсудить дальнейшую судьбу этого земельного участка. В собрании, помимо жителей микрорайона, примут участие депутаты города и представители администрации. Официальным представителем на собрании назначена и.о. председателя совета Сыктывкара Анна Дю. Обсуждение состоится в 18.00 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, каб.317.

Галина ГАЕВА