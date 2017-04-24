Команды моногородов направляются на учебу

Представителям Воркуты, Инты и Жешарта, которые сформированы для разработки и защиты программ комплексного развития моногородов, предстоит пройти специальное обучение. Все затраты на учебу оплатит некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». Соответствующее соглашение между республикой и фондом утвердили депутаты Госсовета Коми на апрельской сессии.

В Российской Федерации 319 моногородов, из которых только 100 вошли в федеральную программу и получат статус территорий опережающего развития (ТОР). В их числе и четыре моногорода Республики Коми: Воркута, Инта, Емва и Жешарт. Здесь уже сформированы команды, которым предстоит разработать комплексный план развития территорий, найти в границах своих муниципалитетов свободные площади и тех, кто может вложиться и создать здесь свои предприятия. Статус ТОР хорош тем, что дает для предприятий-резидентов существенные налоговые льготы. Но прежде чем защитить свою программу, командам необходимо получить специальные знания.

Напомним, в конце прошлого года команда Емвы уже прошла обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России и успешно защитила проект комплексного развития моногорода. До июня текущего года должны успеть обучиться команды Воркуты, Инты и Жешарта.

В каждой команде пять человек – представители муниципалитета и бизнеса. Пятинедельное обучение каждого члена команды обойдется Фонду развития моногородов более чем в миллион рублей.

Галина ВЛАДИС