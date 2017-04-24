Аграрии терпят убытки из-за отсутствия в Коми мясокомбината

Повысить закупочные цены на молоко, построить мясокомбинат и внести изменения в сезонные правила перевозки грузов предложила директор сельхозпредприятия «Нившера» Татьяна Ларукова на республиканском совещании аграриев, прошедшем в минувшую пятницу.

Татьяна Ларукова возглавляет предприятие, специализирующееся в первую очередь на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, но на совещании она выступила от лица всех тех, кто занимается молочным животноводством в Корткеросском районе.

Сообщив, что в 2016 году почти у всех хозяйств района наблюдался рост по производству молока, реализовано три проекта по строительству животноводческих помещений, директор «Нившеры» тем не менее подчеркнула, что и у нее, и у ее коллег немало проблем. В целом за прошлый год они получили 83 миллиона убытков, минусовая рентабельность – 30 процентов. При этом средняя зарплата в отрасли в Корткеросском районе – 16 тысяч рублей, а в некоторых хозяйствах она не превышает 11 тысяч рублей.

Закупочная цена на молоко, по словам Татьяны Ларуковой, слишком низкая – 21 рубль 90 копеек, убыток почти пять рублей на литр, если сравнивать с себестоимостью продукта. Если бы не государственная поддержка, не выжили бы.

– Но субсидии должны направляться на развитие предприятия, – резонно полагает сельхозпроизводитель. – А мы сейчас ими покрываем свои убытки. Считаю, что по молоку мы должны укладываться в закупочную цену. Следующая проблема, которую нужно решать срочно, – это отсутствие в республике мясокомбината. Нам некуда сдавать отбракованный скот. Приходится передерживать его, тратить лишние деньги, а потом за бесценок отдавать за пределы республики. В итоге убытки по мясу зашкаливают.

Кроме того, Татьяна Ларукова предложила правительству оказать аграриям помощь по оформлению земель, внедрению многокомпонентных многолетних посевов для улучшения питательности местных кормов. По ее мнению, посодействовать сельхозпроизводителям могут и ученые. Дело в том, что во многих хозяйствах сейчас нет агрономов, некому провести анализ почв, спроектировать посевы, очень ценной была бы адресная помощь такого рода от представителей науки.

Еще одно предложение представительницы корткеросских аграриев касается ограничений по провозу грузов в межсезонье. Для сельхозпредприятий делают исключения, разрешая перевозку семенного материала, удобрения, топлива. Но в этом списке нет комбикормов, сена и сенажа, а в списке разрешенного к провозу топлива отсутствуют пеллеты и брикеты, которые сейчас активно внедряются.

– Просим наших уважаемых законодателей проработать эти нюансы, – обратилась к депутатам Татьяна Ларукова.

Анна ПОТЕХИНА