Наркопреступность в республике молодеет

Из 19 тысяч преступлений, зарегистрированных в республике в прошлом году, 907 совершены на почве наркомании. На 28 процентов уменьшилось число лиц, стоящих на учете с таким диагнозом. В то же время в сбыт наркотиков вовлекается все больше молодых людей. Причем совершаются такие преступления в составе группы лиц, что увеличивает тяжесть вины и жесткость наказания. Речь об этом шла на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета, посвященном наркоситуации в республике.

Как отметил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД региона Сергей Раздерин, правоохранители стали целенаправленно работать «под сбытчиков» – отслеживать тех, кто привозит в регион большие партии зелья. Поймать организаторов сложно, поскольку они находятся далеко за пределами республики, а вот исполнителями все чаще становятся несовершеннолетние и студенческая молодежь. Далеко не всегда это дети из неблагополучных семей, они не бедствуют и хорошо учатся в вузах, техникумах и школах. Главное, чем руководствуются эти люди, – корысть, желание получить большие деньги при кажущемся минимуме усилий. Большая часть сбытчиков не употребляют наркотики, но не понимают меры ответственности.

Сложности есть и с выявлением юных наркоманов. По закону проводить тестирование детей до 15 лет можно только с согласия родителей, а с 15 до 18 лет – с собственного согласия школьников. В прошлом году в Коми предполагалось провести тестирование 42 860 подростков, из них согласились пройти такую процедуру только 777 человек. В итоге 267 на осмотр не пришли, а 196 отказались постфактум. В результате тестирования был выявлен один наркоман, который поставлен на профилактический учет.

На вопрос депутатов о важности профилактических бесед среди школьников наркополицейский ответил неожиданно. Когда о вреде наркотиков и наказании за их сбыт говорят взрослые, подростки зачастую начинают действовать назло. Необходимо учитывать возрастную специфику, поэтому правоохранители в первую очередь делают ставку на молодых активистов, которые умеют находить общий язык в юношеской среде.

Галина ВЛАДИС