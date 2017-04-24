На экстренный случай

Вертолетную площадку построят в ста метрах от Ухтинской горбольницы

В ухтинском поселке Шудаяг рядом с городской больницей будут строить вертолетную площадку, чтобы значительно ускорить доставку к врачам людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Площадка должна быть готова к концу ноября.

Как рассказал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, в 2017 году республика вступила в федеральную программу по развитию санитарной авиации, одним из условий участия в которой является покупка специализированного вертолета и строительство площадки для его посадки. Ухта была выбрана, потому что Сыктывкар и юг республики в плане экстренной доставки пациентов вполне благополучны, самые северные муниципалитеты «прикрывает» Печора, а вот с Усть-Цилемским, Ижемским, Удорским, Троицко-Печорским, Сосногорским районами и Ухтой есть проблемы, в частности по оказанию своевременной медпомощи пациентам с инсультом и инфарктом миокарда. На базе Ухтинской горбольницы создан филиал Центра медицины катастроф, но остро стоит вопрос экстренной доставки пациентов.

Рабочая группа, состоящая из представителей региональных минздрава, минстроя, а также компании «Комиавиатранс» и проектировщиков, рассмотрела различные варианты размещения площадки. По словам Дмитрия Березина, изначально присмотрели участок неподалеку от Ухтинской горбольницы, где лес практически отсутствует, но оказалось, что там вертолетам приземляться нельзя – слишком близко проходит линия электропередачи. В двух километрах от этого места когда-то уже делали вертолетную площадку для нужд газовиков, но этот участок соседствует с землями сельхозназначения, что по современным нормативам недопустимо.

– Чтобы перевести эти земли в промышленные, нужно около полугода, – пояснил Дмитрий Березин. – А нам к 30 ноября уже нужно площадку сдать.

Кроме того, второй вариант потребовал бы дорогостоящих (5-8 миллионов рублей) работ по подведению к площадке электросети для ее освещения, и два километра, которые пациент еще должен преодолеть от вертолета до больницы, – тоже много, если речь идет о спасении жизни человека.

В результате остановились на участке буквально в ста метрах от больницы. Размеры самой площадки составят 25 на 25 метров, но в целях безопасности пилотирования при разных погодных условиях нужно вырубить деревья на участке 100 на 180 метров. Этот факт вызвал недовольство местных общественников, жители Шудаяга высказались против того, что их лишат части зеленой зоны, где они привыкли гулять, вырубка деревьев негативно скажется на экологии.

Дмитрий Березин, демонстрируя аэрокосмический снимок местности, указал на то, что, во-первых, на фоне местного лесного массива вырубка будет весьма небольшой. А во-вторых, этот участок относится к территории горбольницы, к сожалению, не все местные жители про это знают, поскольку ограда уже давно разрушена. Теперь ограждение нужно восстановить. Что касается шума от вертолета и пыли, то площадку от больницы будет отделять зеленая зона. К тому же, по словам Дмитрия Березина, скорее всего, число приземлений вертолета не превысит двух-трех раз в месяц – используют доставку к больнице по воздуху только в самых экстренных случаях. Базироваться вертолет-«неотложка», который должен прибыть в Коми в середине лета, будет в аэропорту Ухты.

Заместитель генерального директора – руководитель летной службы «Комиавиатранса» Анатолий Самойлов отметил, что место, выбранное под площадку, соответствует всем требованиям. Конечно, вертолет может сесть практически куда угодно, но лучше, чтобы были условия для посадки в зоне влияния воздушной подушки – когда есть свободное пространство не менее ста метров по направлению к взлету. Именно поэтому требуется вырубка леса.

Во сколько обойдется строительство площадки (расчистка территории, бетонирование, установка освещения, устройство стометрового проезда к корпусу больницы), станет ясно в июне, когда будет готова проектная документация. Пока на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Сергея Васильева