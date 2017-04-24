Китайская делегация оценила возможности инвестирования в республике

В рамках рабочего визита в Республику Коми в минувшую пятницу делегация провинции Шаньдун КНР посетила Усть-Вымский и Княжпогостский районы. В ходе поездки китайские бизнесмены ознакомились с информацией о торфяных месторождениях, а также осмотрели земли в моногородах Жешарте и Емве как возможные инвестиционные площадки для организации крупного кролиководческого хозяйства, создания производства активированного угля.

В завершение поездки гостям из Китая презентовали первую в республике территорию опережающего развития (ТОР) Емва. Руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин рассказал об особом правовом режиме осуществления предпринимательской деятельности на территории ТОР Емва, показал земельные участки под реализацию инвестпроектов и поделился планами муниципалитета по созданию инфраструктуры вокруг данных участков.

– Статус ТОР подразумевает «налоговые каникулы» по налогу на землю и имущество, льготы по налогу на прибыль и страховые взносы, упрощенный порядок госконтроля. При реализации самого небольшого инвестиционного проекта в ТОР возможно экономить на налогах около 2,5 миллиона рублей в год, что представляет особый интерес инвесторов, – пояснил начальник управления по работе с монотерриториями Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Игорь Некрасов.

Днем ранее в здании администрации главы и правительства региона представители Республики Коми и Китая обсудили возможные совместные инвестиционные проекты.

Так, китайских гостей заинтересовало освоение торфяных месторождений Коми, общая площадь которых оценивается более чем в 2,6 млн. га. Как отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Роман Полшведкин, заторфованность территории составляет в среднем 8,2 процента, в отдельных районах – до 17 процентов. При этом 80 процентов торфяников доступны в промышленной обработке. Главное – соблюдать экологический подход при практическом освоении торфяных ресурсов.

Представители китайского бизнеса заинтересовались производством гуминовой кислоты, которую выделяют при переработке торфа и используют, в частности, при создании высококачественных удобрений.

В ходе встречи стороны обсудили и перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. Помимо использования торфа в производстве удобрений, китайских бизнесменов также интересует возможность разведения на территории республики кроликов породы Рекс. Это пушная порода подходит для разведения в климатических условиях Коми – благодаря суровому климату мех этих кроликов получается более высокого качества. В случае если кролиководство совместными усилиями выйдет в республике на промышленный уровень, китайские представители обещают создать около 500 новых рабочих мест.

Роман СЕМЕНОВ

Фото администрации Княжпогостского района