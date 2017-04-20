Иван Медведев: «Программа выплаты материнского капитала будет усовершенствована с привлечением региональных ресурсов»

Выплата материнского капитала будет продолжена, но теперь все усилия надо сосредоточить на стимулировании рождения первенцев. В ближайшее время депутаты Госдумы обсудят конкретные механизмы, которые позволят это сделать.

Об этом сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Глава кабинета министров, выступая с отчетом перед депутатами Государственной Думы, отметил плотный уровень взаимодействия с новым составом нижней палаты парламента и подчеркнул важность партийных проектов, которые стали основой для реализации социально значимых программ.

— Все рекомендации фракции «Единая Россия» ложатся в основу поручения правительству. Фактически – это руководство к действию. Мы регулярно встречаемся с министрами и с руководителем нашей партии. Во время таких встреч прозвучало предложение распространить выплату материнского капитала на первых детей в семье. И сегодня мы узнали, что предложение получило поддержку» — подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Медведев.

По словам Ивана Медведева, более эффективной поддержка для семей при рождении первенцев станет если к выплате маткапитала, которую производит федеральный центр, добавить региональные меры поддержки. Какие именно – каждый регион сможет решить сам.

По данным председателя правительства, сегодня уже более 60 процентов поступлений в бюджет это несырьевые доходы. В экономике есть «системные улучшения». Сильная, развивающаяся экономика позволит сделать более эффективной работу социального блока. Правительство продолжит в первоочередном порядке заниматься «сферами, которые непосредственно влияют на жизнь людей».