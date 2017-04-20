Ольга Савастьянова: «Повышение заработной платы – одна из главных задач правительства»

Об этом заявила депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова, комментируя выступление председателя правительства страны Дмитрия Медведева с отчетным докладом в нижней палате парламента.

По словам Ольги Савастьяновой, правительство России одной из основных задач ставит в повышении благосостояния населения.

— Очень значимо для любого человека — это возможность работать и получать достойную заработную плату, чтобы содержать себя, семью, развиваться. И здесь очень важно, что правительством сделан важный шаг по повышению МРОТ, несмотря на экономические трудности. Планируется еще одно повышение минимального размера оплаты труда — с 1 июля этого года до 7,8 тыс. рублей. А в течение последующих лет он будет доведен до уровня прожиточного минимума. Кроме того, уже сейчас разрабатываются дополнительные меры для того, чтобы не было задолженности перед работниками как в государственных, так и частных организациях. Еще одно направление деятельности — реализации «майских указов» президента Владимира Путина по повышению зарплат тех, кто работает бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, культуре, социальной сфере, — рассказала Ольга Савастьянова.

По ее словам, с 1 февраля индексация пенсий и социальных выплат осуществляется в соответствии с реальной инфляцией, что очень важно для материальной поддержки пенсионеров и нуждающихся .