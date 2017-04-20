ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!

С 01.0 1.2017 ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 01.01.2018 ЗАПРЕТ НА СВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ (дарение, купля-продажа, мена, вступление в наследство, перераспределение)!!!

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1. Нужно ли регистрировать право на земельный участок?

Владельцам земельных участков, землепользователям необходимо зарегистрировать свои права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) до 1 января 2017 года. Земельные участки, сведения о которых не внесены в ЕГРП, будут сняты с кадастрового учета (Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)

В случае, если с момента постановки земельного участка на кадастровый учет прошло пять лет, и сведения о нем не были внесены в ЕГРП, то его снимают с кадастрового учета, и земельный участок переходит в муниципальную собственность.

Нужно ли уточнять границы земельного участка (межевать)?

С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены!

Законодательно установлен с 01 января 2018 года запрет (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ. Данное положение утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р о Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Таким образом, если в установленном законом порядке до 01.01.2018 года не будут проведены кадастровые работы в отношении земельного участка, то таким участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наследство и т.п.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности, государственный акт на землю или нет.

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет без проведения межевания, считаются ранее учтенными. Землепользователям таких земельных участков необходимо будет провести кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. После чего направить межевой план в орган кадастрового учета для внесения уточнений в государственный кадастр недвижимости.

Как зарегистрировать право собственности на дом?

С 01 января 2017 года упростилась процедура регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом. Регистрация права собственности производится одновременно с постановкой на кадастровый учет самого жилого дома. Срок составляет всего 10 рабочих дней. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.

Для регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом необходимо обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы:

— Свидетельство (выписку о государственной регистрации с 15.07.2016г.) о регистрации права собственности (выписку о государственной регистрации) на земельный участок, либо договор аренды земельного участка;

— технический план на здание, подготовленный кадастровым инженером в электронном виде (на CD-R);

— паспорт гражданина РФ;

— квитанция об оплате государственной пошлины.

Чем грозит населению, владеющему земельными участками не оформление права собственности на него и на построенный дом?

Во-первых, с 01 января 2018 года запрет (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ, то есть нельзя будет свершить никакой сделки (дарение, купля-продажа, мена, перераспределение, вступление в наследство) с земельным участком.

Например, Вы решили продать земельный участок, нашли покупателя, подали документы в МФЦ, оплатив государственную пошлину, — и получили приостановку в осуществлении регистрационных действий до трех месяцев, так как границы земельного участка не уточнены в соответствии с требованиями законодательства. И тут в спешном порядке необходимо межевать земельный участок!!! Границы участка требуется согласовать с соседями, а они могут отказаться подписывать акт согласования границ. Тогда только через суд… Вот тут и сроки регистрации прошли, да и покупатель вряд ли будет ждать… Получается, что откладывать и тянуть до последнего дня – нерационально и бессмысленно! Об этом лучше позаботиться заранее!

Во-вторых, с этого года вступили в силу изменения в Налоговом Кодексе РФ, согласно которым, при расчете земельного налога ФНС России в отношении физических лиц предусмотрены повышающие коэффициенты. В частности, на земельные участки, приобретенные физическими лицами в собственность для индивидуального жилищного строительства, налог будет начисляться с коэффициентом 2, если после того как был приобретен участок прошло 10 лет, а право собственности на дом оформлено не было. Коэффициент 2 будет применяться в течение всего периода по прошествии 10 лет, вплоть до госрегистрации прав на построенный объект недвижимости (п. 16 ст. 396 Налогового кодекса).

Например, если гражданин приобрел в собственность в 2006 году такой участок, и в 2016 году не зарегистрировал право собственности на построенный объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год будет производиться с учетом коэффициента 2.

Кто должен выполнить кадастровые работы по подготовке технического плана индивидуального жилого дома и межевого плана земельного участка?

Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, частей земельных участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с федеральным законом кадастровому учету.

Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладает только кадастровый инженер.

Что делать, если возник спор с соседями по границам земельного участка?

Существуют различные способы урегулирования земельных споров. Споры могут быть урегулированы как в досудебном, так и в судебном порядке. Высококвалифицированный специалист в сфере земельных правоотношений может ответить на огромное множество вопросов: от способов урегулирования земельных споров до схемы оформления земельных участков, и, кроме того, поможет избежать ненужных финансовых затрат, значительных рисков и конфликтных ситуаций в будущем.

Для решения спорных вопросов необходимо обратиться к кадастровому инженеру, либо судебному эксперту в области земельных правоотношений, недвижимого имущества и сделок с ним. Важно помнить, что компетентность специалиста, предоставляющего вам консультационную поддержку, напрямую влияет на решение проблемы: от советов специалиста будет зависеть правильность выбранной схемы работы, количество потраченных финансов и времени, а также соблюдение прав — ваших и других заинтересованных лиц. Ошибка, допущенная в самом начале решения любого земельного вопроса, может очень дорого стоить в будущем. Любая операция с недвижимостью требует отличного знания законодательных норм и актов — это залог вашей стабильности, безопасности, уверенности в будущем.

Делаем вывод:

Чтобы избежать двойного налогообложения, судебных разбирательств, финансовых потерь, связанных с владением земельными участками Вам необходимо:

зарегистрировать право собственности на земельный участок;

поставить на кадастровый учет земельный участок;

поставить на кадастровый учет индивидуальный жилой дом, одновременно зарегистрировав право собственности на него.