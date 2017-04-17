Территория возможностей

Сельская молодежь Коми обсудила свои проблемы

На минувшей неделе в селе Выльгорт Сыктывдинского района прошел первый республиканский форум сельской молодежи «Ёрт» («Друг»). В его работе участвовали семьдесят три делегата в возрасте от 18 до 30 лет, приехавшие практически из всех муниципалитетов республики – от Прилузья до Усинского района. Это представители сельской работающей молодежи, активисты районных советов молодежи, молодые специалисты, предприниматели, фермеры, а также студенты.

В течение двух дней участники форума обсуждали вопросы развития села и роль молодежи в этом процессе. Приветствуя участников встречи, заместитель председателя правительства, министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова отметила, что сельская молодежь является одним из приоритетов государственной политики и именно ей должна оказываться необходимая ресурсная поддержка. Министр сформировала три основные задачи, которые стоят перед органами государственной власти республики. Это создание опорных центров, которые помогли бы выявлять лидеров, помогать им реализовывать собственные проекты, например, в области предпринимательства. Также важным фактором развития села является создание стимулов для возвращения молодых специалистов в село. Третья задача – это развитие инфраструктуры на селе.

Также министр сообщила, что в ближайшем времени планируется введение в штат Министерства образования, науки и молодежной политики РК специалиста по работе с сельской молодежью.

Как сообщила «Республике» председатель Коми регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Анна Чуб, данный форум позволит создать площадку для сельской молодежи республики для обмена опытом и выработки предложений по развитию сельских территорий, повышения компетенций и информированности сельской молодежи с целью ее привлечения на село, для развития молодежных инициатив.

– Считаю, что форум сельской молодежи – событие знаковое, – отметила собеседник издания.

– Впервые со всей республики собрались молодые, но уже состоявшиеся в своем деле люди, для того чтобы обсудить наиболее важные и острые проблемы села и предложить пути их решения. Что важно, наш форум прошел при участии федерального центра и под эгидой Российского союза сельской молодежи. Руководство страны и региона в последнее время много говорит о проблеме развития сельских территорий. Но на практике пока больше вопросов, чем ответов. Хочется надеяться, что наш форум если не дал ответы на них, то, по крайней мере, озвучил самые актуальные вопросы, с тем чтобы мы сообща работали над решением проблем сельской молодежи. Надеюсь, что форум станет доброй традицией, и в следующем году мы соберемся снова.

В рамках форума прошли круглые столы, тренинги и мастер-классы. На панельной дискуссии «Село – территория возможностей» ребятам представилась возможность задать спикерам наиболее актуальные, волнующие их вопросы и получить на них ответы. Круглые столы по направлениям позволили ребятам более подробно обсудить те или иные проблемы развития сельских территорий, выработать предложения для внесения их в итоговую резолюцию форума.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА