Балл для глубинки

Аграрии заспорили, кому из них нужнее субсидии

На дискуссионной площадке в Общественной приемной главы Коми обсудили перспективы развития сельского хозяйства в регионе. Участники встречи порассуждали о том, есть ли смысл в аграрной деятельности в регионе, как нужно поддерживать сельхозпроизводителей и полезны ли кооперативы в деле сбыта овощей, мяса и прочего.

В качестве модератора дискуссии выступила директор Бизнес-инкубатора Ирина Палькевич; на ее вопрос о том, не рискованно ли развивать в Коми сельское хозяйство, собравшиеся в целом отвечали утвердительно, хотя признавали, что дело это непростое.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталия Колбасюк заявила, что есть много скептиков, считающих, что аграрное дело на территории республики неэффективно. И вот сейчас, когда говорят о том, что в Усть-Вымском районе создадут ферму на 2400 голов крупного рогатого скота, многие сомневаются, что хватит кормовой базы. Но в 80-е годы в этом районе держали почти четыре тысячи коров и корма им хватало. А на данный момент там всего 484 буренки. Конечно, чтобы кормов в будущем хватало, с землей нужно работать, очистить поля от кустарников, провести мелиорацию. Что касается эффективности тепличных хозяйств, то раньше таковое даже в Воркуте вполне успешно работало.

– В ближайших регионах – Кировской, Вологодской областях тепличных комбинатов нет, а спрос на овощи закрытого грунта большой. Мы могли бы и себя обеспечивать, и соседей, – заявила Наталия Колбасюк, напомнив, что Емва, где планируется строительство тепличного комплекса, к тому же территориально выгодно расположена – есть и железная дорога, и автотрасса.

С заместителем министра полностью согласилась депутат Госсовета Коми Нина Нестерова, припомнив, что раньше любое крупное предприятие имело свое подсобное хозяйство, обеспечивая себя и овощами, и мясом.

– Соседние Скандинавские страны работают и в худших климатических условиях, – подхватил тему фермер из Усть-Вымского района Виктор Богатырев.

Заодно он высказался за то, чтобы сельское хозяйство присутствовало в регионе в самых разных формах: от личных подсобных хозяйств и небольших ферм, как у него, до крупных производств. Соответственно, поддерживать нужно всех, вот, например, его семейной ферме грант очень помог – удалось в два раза поднять производительность.

Услышав это, директор ООО «Визинга» Петр Касперских тут же заявил, что помогать на самом деле надо только крупным, высокотехнологичным хозяйствам. Только такие сельхозпредприятия способны работать в современных условиях эффективно. К примеру, могут и роботов-дояров завести, а то хороших доярок на селе днем с огнем не найти.

Другие участники дискуссии заспорили, доказывая, что поддерживать нужно всех, и маленькие фермы тоже очень хороши, особенно в отдаленных населенных пунктах. При этом хорошо бы упростить процедуру получения различных грантов и субсидий.

Наталия Колбасюк привела цифры, касающиеся оптимизации господдержки. В 2013 году на помощь аграриям Коми было выделено больше миллиарда рублей, а в прошлом 876 миллионов. Однако производство при этом не только не упало, но и выросло на 13 процентов у фермеров и на 17 процентов у сельхозпредприятий. От одного до шести процентов выросли показатели по молоку, яйцам, мясу, овощам. Возможно, это должно было навести участников дискуссии на мысль, что разумное сокращение финансовых вливаний аграриям только на пользу, но кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН Ирина Мальцева логично заметила, что вложения в сельское хозяйство эффект дают далеко не сразу. Например, мелиоративные работы, которые провели 25 лет назад, до сих пор эффективны. Так что нынешний подъем, скорее всего, является следствием щедрого на субсидии 2013 года.

– Единственное, что можно оптимизировать, – это территориальный подход к господдержке. У кого-то условия, сбыт лучше, потому что предприятия находятся возле городов. Глубинке сложно конкурировать с пригородными предприятиями, – отметила Ирина Мальцева.

Она высказала мнение, что фермеров из отдаленных населенных пунктов нужно поддерживать лучше, чем тех, у кого дела и так идут неплохо в связи с выгодным расположением. Иначе у нас получится «оазис» из успешных аграриев вокруг Сыктывкара, а в глубинке фермеров не останется.

Как и следовало ожидать, против такого подхода яростно запротестовал Петр Касперских, явно попадающий под категорию «пригородного» агрария. А «глубинка» идею одобрила.

Нина Нестерова заявила, что приветствует позицию Ирины Мальцевой, жаль только, что бюджет у республики не бездонный. Начальник усть-куломского территориального отдела минсельхоза Анастасия Ярова тут же нашла вариант, как воплотить предложенное кандидатом экономических наук в жизнь: на конкурсах грантов ставить дополнительные баллы для фермеров из глубинки, чтобы у них было больше шансов на победу. Тогда, например, есть надежда, что в деревне Вотч все станет хорошо со снабжением молоком и мясом. Наталия Колбасюк отметила, что по некоторым направлениям подход к субсидированию и так дифференцированный, например, производители молока в северных районах поддержку получают больше, чем в южных.

После этого собравшиеся на дискуссионной площадке взялись обсуждать тему сельскохозяйственных кооперативов как способ наладить продажу продукции от фермеров и личных подсобных хозяйств. Представитель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового снабженческого кооператива «Комиагрорегион» рассказал, как обстоят дела с этим в Усть-Куломском районе. В целом все неплохо, закупается техника для развозки и продажи продукции, народ доволен, хотя и проблем разного рода хватает.

Анастасия Ярова высказала мнение, что главная проблема в развитии кооперативного движения – недостаток инициативных людей. Так что надо их искать, привлекать к делу, вести разъяснительную работу, кроме того, нужно призвать кооператоров участвовать в проектах типа «Народный бюджет», это поможет ту же технику закупать. Мелким сельхозпроизводителям нужно объединяться, чтобы участвовать в конкурсах на госзакупки.

Ректор Института переподготовки и повышения квалификации работников АПК Григорий Семяшкин с сожалением отметил, что кооперативы в своем развитии очень скоро могут налететь на подводный камень:

– Налоговая на них наедет, если они не состоят в ревизионном союзе. А попасть в него очень тягомотно.

Кроме того, он сообщил, что у него есть «провокационное» предложение по продвижению в Коми кооперативов: это дело хорошо организовано в Липецкой области, все документы в общем доступе – можно взять да и применить.

– Возьмите их программу, в шапке документа поменяйте «Липецкая область» на «Республика Коми», ну и подпись тоже соответствующую, и утверждайте, – посоветовал ректор.

В финале участники дискуссии еще немного поспорили об обеспечении в Коми продовольственной безопасности и высказали несколько предложений. Фермер-козовод Светлана Аминева, к примеру, высказалась за создание в регионе комбината по производству детского питания.

Выработанные в ходе дискуссии предложения решено направить на рассмотрение в правительство Коми.

Анна ПОТЕХИНА