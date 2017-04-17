«Альпийская гонка» закрыла лыжный сезон в столице

Традиционной «Альпийской гонкой» завершился в минувшую субботу лыжный сезон в Сыктывкаре. Несмотря на сильный дождь, в этот день на «альпийскую» лыжню вышло более сотни любителей спорта и активного отдыха. Особенность этой гонки в том, что большинство ее участников выходят на старт в карнавальных или пляжных костюмах. Зрители мерзли и прятались от дождя под зонтами, а спортсменам пройти нужную дистанцию непогода не помешала.

Гонка традиционно прошла на лыжной базе за железнодорожным вокзалом. В этом году среди ее участников были Снегурочка, Дед Мороз, Джокер, амазонка, балерина в пачке, малыш в подгузнике, Верка-сердючка, чернокожий дикарь Чунга-Чанга, ведьма в конусообразной шляпе, чертик с красными рогами и т.д. Многие спортсмены просто пришли на гонку в трусах или шортах.

В шуточных соревнованиях участвовали около семидесяти мужчин. Победу одержал многократный победитель Кубка мира среди мастеров тренер Игорь Кузнецов, специально приехавший на гонку из Айкино. Вторым пришел Геннадий Бобров, третьим – Алексей Уляшов.

Среди женщин победила мастер спорта международного класса Анастасия Нутрихина, второй стала Ольга Царева, а третьей – Инна Костюченко. Всего в гонке участвовали более тридцати представительниц прекрасного пола. Приз среди них за лучший образ получила «балерина» Наталья Лыжина. Среди мужчин судьи наградили призом за костюм Алексея Стреколовского (он выбрал образ младенца).

Женщины пробежали два круга по полтора километра, мужчины – четыре круга. Призеры и спортсмены, показавшие лучшие результаты, получили призы и подарочные сертификаты. Напомним, гонку, к участию в которой допускаются все любители лыжного спорта старше 18 лет, уже семнадцатый год устраивает 13-кратный чемпион России по лыжным гонкам Владимир Леготин. В разные годы в мероприятии участвовали известные спортсмены Василий Рочев-младший, Станислав Волженцев, Ольга Рочева-Москаленко, Виктория Мелина.

Артур АРТЕЕВ