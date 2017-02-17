Затерянный мир Олега Велегжанинова

В минувшую среду в сыктывкарской картинной галерее «Пейзажи Севера» открылась выставка художника-графика Олега Велегжанинова. На ней представлено более ста шестидесяти работ, выполненных в различных техниках: линогравюра, масло, акварель и резьба по дереву.

Для Олега Велегжанинова, художника и географа по образованию, источниками вдохновения всегда служили биология и геология. На его гравюрах среди гигантских папоротников и хвощей гуляют динозавры и парят птеродактили. Как рассказал на открытии выставки художник, многие сюжеты и образы он черпает из науки о вымерших растениях и животных – палеонтологии. Видимо, поэтому на афише выставки он и представлен как художник-палеонтолог.

– В детстве я хотел работать лесником, – рассказал «Республике» автор работ. – И сейчас лес для меня это то место, где я черпаю вдохновение.

С динозаврами на его работах соседствуют человек и современные птицы, насекомые, рыбы, животные, а также мифологические персонажи: лешие, русалки и карпеи (до пояса человек, а выше пояса – рыба). Еще один неисчерпаемый источник вдохновения для художника – это коми мифология, запечатленная в бронзовых фигурах пермского звериного стиля. Чудские звероящеры органично вписались в его картины и гравюры.

Олег Велегжанинов много лет проработал художником по оформлению книг, брошюр и журналов в Коми научном центре. Занимался художественной фотографией, живописью, рисунком, резьбой по дереву, но больше всего его привлекала гравюра. Сейчас на пенсии он вплотную занялся творчеством. Как признался график, это его первая персональная выставка в художественной галерее.

Артур АРТЕЕВ

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