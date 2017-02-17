УФАС подвела итоги

Прошлый год отмечен всплеском картельных сговоров на торгах

Порядка 770 заявлений было рассмотрено в минувшем году в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Сумма выданных штрафов составила около 6 миллионов рублей. Увеличилось количество сговоров в системе госзакупок, подводя итоги года на встрече с журналистами, акцентировала внимание руководитель управления Наталия Гуревская.

В связи с поправками в законодательстве, связанными с исключением из компетенции антимонопольных органов физических лиц, в прошлом году произошло сокращение дел в части злоупотребления монопольным положением.

В числе нарушителей-монополистов Наталия Гуревская отметила ОАО «РЖД» – за необоснованное взимание платы за въезд автотранспорта на перрон железнодорожной станции Печора, связанный с выдачей грузобагажа, ООО «Водоканал-Сервис» (Усинск), установившего монопольно высокую цену на питьевую воду в разлив и различные цены для разных потребителей. В это же число вошло ОАО «Севергеофизика» (Ухта) за навязывание заключения договора теплоснабжения под видом аренды и оказание услуг теплоснабжения по завышенным тарифам. Также, как было сказано – традиционно, как нарушители-монополисты были отмечены ПАО «МРСК Северо-Запада», а также «Сыктывдинская тепловая компания», ООО «Северное тепло» – по фактам нарушения порядка технологического присоединения к электро-, водо- и теплосетям, препятствования перетоку энергии.

Руководитель Коми УФАС подчеркнула, что по сравнению с предыдущими периодами наблюдается всплеск обращений по сговорам на торгах. Сегодня в производстве находятся несколько подобных дел. В их числе ООО «ПартнерАвто» и ООО «СеверКапСтрой» (аукцион по аренде муниципального имущества в Воркуте), ООО «ПродАвто» и ООО ВДФ «Акцепт» и ООО «СМП «Акцепт» (аукцион по поставке медоборудования в СГУ), а также ООО «ТП «Бумажник (аукцион по организации услуг общественного питания СГУ).

На рассмотрении Коми УФАС находятся еще порядка 10 подобных заявлений.

Одним из самых опасных экономических преступлений считаются картели, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Картелизация, особенно характерная для системы госзакупок, приобрела массовый характер. Опасность картелей, уточнила Наталия Гуревская, обусловлена их скрытым характером, наличие сговоров трудно выявляется и тяжело доказывается в суде.

Вызывает интерес Коми УФАС и ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо в 2016 году. Доминирующее положение на товарном рынке розничной торговли занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». В результате контроля и мониторинга выявлено, что в прошлом году цены на автомобильные бензины по сравнению с индексом потребительских цен были ниже на один процент, а вот цены на дизельное топливо, напротив, на 1,8 процента выше. Всего дизтопливо подорожало на 6,6 процента, его цена сегодня составляет 39,9 рубля.

В качестве прецедентных дел Наталия Гуревская привела две ситуации. Одно из них – в отношении администрации Воркуты, передавшей муниципальные объекты в хозведение МУП «Котельные» без проведения торгов в нарушение закона о водо- и теплоснабжении. Предписание на возврат имущества тем не менее было не выполнено в связи с объявлением МУП банкротом. Второе дело касалось Минстроя РК, применившего защитные фильтры на сайте территориальных сметных нормативов, в связи с чем хозяйствующие субъекты не могли работать с этими документами.

Марина Щербинина