Раскрыть «фишку» Санкт-Петербурга

В рейтинге эффективности в области молодежной политики, составленном Росмолодежью, Коми занимает 46-е место из 85 регионов. Об этом на заседании правительства Коми сообщила зампред правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

Руководитель ведомства отметила, что, реализуя федеральные законы в области молодежной политики почти во всех муниципалитетах, в Коми создали молодежные центры и центры допризывной подготовки. Развивать в республике будут Российское движение школьников, а также новое детско-юношеское патриотическое движение «Юнармия». В Коми создано региональное отделение этого движения, в котором уже состоят 224 человека.

Консолидированный бюджет на молодежную политику составляет 39,5 миллиона рублей, в том числе на 2017 год 25,6 миллиона выделено на улучшение жилищных условий молодых семей. Общий объем финансирования муниципальных молодежных программ составляет более четырех миллионов рублей. Не предусмотрено адресного финансирования только в Прилузском и Усть-Куломском районах.

– Вы сказали, что мы на сорок шестом месте, а кто на первом? – уточнил руководитель региона.

– Санкт-Петербург, – ответила Наталья Михальченкова.

– А знаете, почему мы на сорок шестом? Потому, что такие районы, как Усть-Кулом, не хотят тратить деньги на молодежную политику. Тут даже не деньги важны, а сам подход и организация, – сказал глава.

Сергей Гапликов отметил, что Коми должна занимать более высокое место в рейтинге, и поручил разобраться, в чем «фишка» Санкт-Петербурга, ведь «мы живем примерно в одних территориальных пределах».

Ярослав СЕВРУК