Правительство Коми отчиталось об исполнении поручений президента

На прошедшем в четверг заседании правительства Коми главе республики Сергею Гапликову доложили о выполнении плана поручений по посланию президента России Владимира Путина в 2016 году. Поручения реализованы лишь на 76,7 процента, в частности, не успели сдать детсад в Усть-Цильме. Глава предупредил руководителей министерств, что впредь они будут нести личную ответственность за упущения муниципалов.

Министр экономики Коми Марина Анисимова рассказала, что из тридцати поручений президента на 2016 год в полном объеме выполнены 23, не в полном – три, а четыре остались не исполнены вовсе.

Среди магистральных результатов, как следует из доклада, введение в эксплуатацию общественного портала «Активный регион», на который уже поступило четыреста сигналов жителей, и создание структуры проектного управления (региональный проектный офис). Выполнены поручения в сферах обеспечения межнационального согласия, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи и другие.

Кроме того, создано два учебных центра профквалификаций по подготовке кадров для отраслей экономики, трудоустроены 699 граждан с инвалидностью, до 31 декабря 2018 года продлен региональный семейный капитал, а также принят закон о реализации промышленной политики.

По словам Марины Анисимовой, по некоторым направлениям достижению положительного результата помешали объективные причины. Например, такой показатель, как самообеспечение молочной продукцией и картофелем, не достигнут из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота и неурожая.

Из-за несданного в эксплуатацию детсада в Усть-Цильме не в полном объеме выполнено поручение по созданию мест в дошкольных учреждениях (создано 400 вместо 496). Это сообщение вызвало возмущение главы региона.

– Что у вас там с детским садиком? – поинтересовался Сергей Гапликов у руководителя администрации Усть-Цилемского района Алексея Поздеева.

Он ответил, что проект старый, разрабатывался еще в 2014-м, с момента заключения договора цены на конструкции выросли в три раза. Наняты подрядчики, сказал сити-менеджер, которые делают расчет невыполненных работ, и в течение двух недель эти люди дадут ответ по поводу дальнейших мер.

– Какой объем уже выполнен? – строго уточнил глава региона.

– Практически девяносто процентов, – сообщил Алексей Поздеев.

После короткой паузы Сергей Гапликов попросил подключиться к решению вопроса профильные министерства и доложить о результатах.

– За все будущие взаимодействия по выделению средств по муниципалитетам, в частности по реализации инвестиционной программы, несут личную ответственность руководители. Деньги переведут только тогда, когда будут подписаны соответствующие соглашения. В этом должен участвовать конкретный министр, который ведет направление. Это что за подходы? Включаете в инвестпрограмму объекты, и они с 2014 года где-то болтаются. Не пересматриваете проектно-сметную документацию при заключении договоров, и потом у нас по факту получается удорожание. Всех предупреждаю на этом примере: это ваша персональная ответственность. Минстрою надо разобраться, в чем там вопрос, и в течение недели доложить мне, – сказал глава.

Сергей Гапликов поручил счетной палате, минэку и минфину Коми детально проанализировать закон о промышленной политике и продумать механизмы, которые позволят эффективнее решать вопросы по отдельным отраслям.

Ярослав СЕВРУК