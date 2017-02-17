Лучший судебный участок – в Воркуте

В четверг в Сыктывкаре подведены итоги конкурса на звание «Лучший судебный участок Республики Коми» по итогам работы за 2016 год. Конкурсная комиссия определила трех победителей среди 60 судебных участков республики. Целью конкурса является повышение авторитета института мировых судей, моральное и материальное стимулирование работников судебных участков.

Как сообщил министр юстиции Республики Коми Дмитрий Наумов, лучшим судебным участком признан Северный судебный участок Воркуты. Ранее, по итогам работы за 2015 год, он занимал 27 место. Второе место присуждено Ярегскому судебному участку Ухты. Третье место – Привокзальному судебному участку Печоры. Победителям вручены дипломы и денежные премии.

При определении лучших судебных участков учитывался ряд критериев, в том числе организация работы и ведение архива и судебного делопроизводства на участке, размещение текстов судебных решений на официальном сайте участка. Жюри оценивало также качество и своевременность предоставления отчетов, справок и иных запросов, качество подготовки к проведению квалификационных экзаменов и аттестаций, соблюдение служебной и трудовой дисциплины.

– Выбрать победителей было непросто: в этом году участники конкурса приложили максимум усилий для достижения высоких результатов. Хочу отметить, что работники аппаратов – победитель и призеры конкурса, несмотря на высокую нагрузку (600-800 дел в месяц), смогли сохранить качественное исполнение служебных обязанностей, – пояснил Дмитрий Наумов.

В десятку лучших судебных участков также вошли: Парковый судебный участок Воркуты, Восточный судебный участок Инты, Зеленецкий судебный участок Сыктывдинского района, Сысольский судебный участок, Седьюский судебный участок Ухты, Шахтерский и Горняцкий судебные участки Воркуты.

По информации Минюста Республики Коми, всего мировыми судьями Республики Коми в 2016 году рассмотрено 266 159 дел и материалов, что на 18,5 процента больше, чем в предыдущем году. Из них уголовных дел – 5 903, гражданских и административных – 159 790, дел об административных правонарушениях – 68 787. Республика Коми стабильно входит в первую десятку по нагрузке мировых судей среди российских регионов.

Светлана СОЛОВЬЕВА